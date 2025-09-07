Στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας που διοργανώνει η Δανία ως προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου της ΕΕ, στην Κοπεγχάγη, μεταξύ 7-9 Σεπτεμβρίου, θα συμμετάσχει η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, οι εργασίες του Άτυπου Συμβουλίου θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης του αγροδιατροφικού τομέα της ΕΕ, στόχο στον οποίο η Δανία έχει να επιδείξει σημαντικές πρωτοβουλίες.

Οι Υπουργοί θα κληθούν να συζητήσουν ενέργειες προώθησης καινοτομίας και επενδύσεων στη γεωργία, οι οποίες θα διασφαλίζουν ταυτόχρονα την πρόσβαση σε προσιτά και θρεπτικά τρόφιμα για τους ευρωπαίους καταναλωτές και παράλληλα, θα εξεταστούν οι δυνατότητες παροχής πρόσθετων εργαλείων στους γεωργούς που να διευκολύνουν την πράσινη μετάβαση και την περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) με έμφαση στην ΚΑΠ για την περίοδο 2028-2034.

Στο περιθώριο των εργασιών, η Υπουργός, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με στόχο τη συζήτηση, μεταξύ άλλων, θεμάτων που αφορούν τις προτάσεις για τη νέα ΚΑΠ 2028-2034 και την ανάγκη στήριξης των γεωργών, τις εξελίξεις στο εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων, αλλά και τον προγραμματισμό και τις προτεραιότητες της επερχόμενης Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ.

