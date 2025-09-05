Τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για ζητήματα σχετικά με τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, την ενεργειακή στρατηγική της Κύπρου, την ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ μέσω της αξιοποίησης εθνικών πηγών ενέργειας και την ενθάρρυνση επενδύσεων στον τομέα, ανέδειξε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μάριος Παναγίδης στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας, στην Κοπεγχάγη, στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, υπό το πρίσμα της πρόσφατης ενεργειακής κρίσης, των γεωπολιτικών εξελίξεων και των προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα κράτη μέλη της, ο κ. Παναγίδης είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις σχετικά με τον σχεδιασμό του ενεργειακού συστήματος της EE μετά το 2030, την επίτευξη των στόχων απανθρακοποίησης της ΕΕ, τον ρόλο του ενεργειακού τομέα κατά τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης, και τα κενά που παρατηρούνται στις υποδομές ενέργειας για την επίτευξη μιας ενιαίας αγοράς ενέργειας.

Στο πλαίσιο των συζητήσεων για την νεοσυσταθείσα Ομάδα Δράσης για την Ενεργειακή Ένωση, ο κ. Παναγίδης επικεντρώθηκε στην ασφάλεια του συστήματος σχετικά με τις κρίσιμες υποδομές, και ειδικά σε ό,τι αφορά την προμήθεια των εξαρτημάτων για τις τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), μπαταρίες και ηλεκτρολύτες. Συγκεκριμένα, ο κ. Παναγίδης κάλεσε για την ενίσχυση των αλυσίδων εφοδιασμού μέσω της χαρτογράφησης των τρωτών σημείων, της διαφοροποίησης των προμηθευτών και της τόνωσης της εγχώριας παραγωγής κρίσιμων εξαρτημάτων.

Τέλος, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, κατά το γεύμα εργασίας συζητήθηκαν οι προκλήσεις που επιφέρει η ψηφιοποίηση στο ενεργειακό σύστημα, και παράλληλα ο ρόλος του συστήματος ως μοχλού ώθησης της ψηφιοποίησης με τον κ. Παναγίδη να καλεί για άμεσες δράσεις για τη μείωση των ελλείψεων σε προσωπικό εξειδικευμένο στους δύο τομείς, τη δημιουργία και χρήση πρωτοκόλλων ασφαλείας κατά την ανταλλαγή ενεργειακών δεδομένων και την ανάγκη για διαφάνεια στα ψηφιακά εργαλεία (π.χ. Artificial intelligence tools).

Πηγή: ΚΥΠΕ