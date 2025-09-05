Την κατηγορηματική διαβεβαίωση ότι ο τεσσάρων λωρίδων αυτοκινητόδρομος Πόλεως Χρυσοχούς-Πάφου, θα προχωρήσει κανονικά, στη βάση των όσων ανακοίνωσε τον περασμένο Δεκέμβριο, έδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν θα επιτρέψει ποτέ το κράτος να γίνει αιχμάλωτο προβληματικών συμβάσεων και αδιαφανών διαδικασιών.

Σε χαιρετισμό στα εγκαίνια αναπτυξιακών έργων στην Πόλη Χρυσοχούς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αναφέρθηκε στον αυτοκινητόδρομο Πόλεως Χρυσοχούς – Πάφου και επαναβεβαίωσε τη δέσμευση που έδωσε τον περασμένο Δεκέμβριο κατά την προηγούμενη του επίσκεψη στην περιοχή, ότι η Κυβέρνηση, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την αναβάθμιση των οδικών υποδομών και τη βελτίωση της συνδεσιμότητας της επαρχίας Πάφου, αποφάσισε και θα προχωρήσει με την κατασκευή αυτοκινητόδρομου τεσσάρων λωρίδων. Οπως είπε, στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η δημιουργία πρόσθετης πρόσβασης μέσω της Μεσόγης, επιπλέον της υφιστάμενης από την Αγία Μαρινούδα. «Θα είναι ένας κανονικός αυτοκινητόδρομος που θα συμβάλει ουσιαστικά στην αξιοποίηση των απεριόριστων δυνατοτήτων της πανέμορφης αυτής περιοχής. Δεν προσεγγίζουμε το έργο ως λογιστική πράξη αλλά ως καταλύτη της αναπτυξιακής τροχιάς της περιοχής», συμπλήρωσε.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος, το έργο εντάσσεται στον προγραμματισμό ολοκλήρωσης έως το 2030–2032, αναλόγως των τεχνικών προκλήσεων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την υλοποίηση της σύνδεσης με τη Μεσόγη. «Στη βάση της εξαγγελίας μου», συνέχισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «το Υπουργικό Συμβούλιο, τον προηγούμενο μήνα, ενέκρινε την προκήρυξη προσφορών για την κατασκευή της πρώτης φάσης του αυτοκινητόδρομου που θα συνδέει την Πάφο με την Πόλη Χρυσοχούς».

Η προκήρυξη προσφορών για τη δεύτερη φάση του έργου, που αφορά το τμήμα από την Πόλη προς το Στρουμπί, αναμένεται να γίνει εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, όπως είπε. «Αυτά είναι τα ξεκάθαρα χρονοδιαγράμματα της Κυβέρνησης και θα ήθελα σήμερα με απόλυτη διαφάνεια να σας ενημερώσω για το πώς προχωρούμε. Έντιμα και ειλικρινά» τόνισε.

Τερματισμός προβληματικών συμβάσεων

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ζήτησε να γίνει κατανοητό από όλους ότι η Κυβέρνηση «έχει το πολιτικό θάρρος και την αποφασιστικότητα να βελτιώνει και αν χρειαστεί, να τερματίζει προβληματικές συμβάσεις για έργα που έμειναν καθηλωμένα ένεκα επιπλέον οικονομικών επιβαρύνσεων, αναιτιολόγητων απαιτήσεων και μη ρεαλιστικών χρονοδιαγραμμάτων».

Με αποκλειστικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και με προσήλωση στη συνετή διαχείριση των δημόσιων ταμείων, των χρημάτων του φορολογούμενου πολίτη, η Κυβέρνηση, πάντοτε στο πλαίσιο της νομιμότητας και διαφάνειας, εργάζεται για διασφάλιση των δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισε.

«Το κράτος τιμά την υπογραφή του και τηρεί τις δεσμεύσεις του και απαιτεί την ίδια συνέπεια και από τους συνεργάτες του», είπε και σημείωσε πως «δεν θα επιτρέψω ποτέ το Κράτος να γίνει αιχμάλωτο προβληματικών συμβάσεων και αδιαφανών διαδικασιών». Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι, «υπόλογος είμαι μόνο στον κυπριακό λαό».