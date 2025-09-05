Κορυφώνεται το θρίλερ γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου - Ελλάδος με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να θέτει στο μικροσκόπιο της το έργο, διερευνώντας ενδεχόμενo απάτης και δωροδοκίας.

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας για την Κύπρο Άννη Πανταζή – Λάμπρου μιλώντας στο ΣΙΓΜΑ ανέφερε ότι «ελέγχουμε αν υπάρχουν εκ πρώτης όψεως αδικήματα στο φάσμα, που μας ενδιαφέρουν. Εάν δηλαδή παρουσιάστηκαν είτε ψευδείς είτε ημιτελή στοιχεία στο όργανο που αποφάσισε να εγκρίνει ένα έργο για χρηματοδότηση. Αυτό θα θεωρηθεί απάτη προς διερεύνηση. Αν υπήρξε ζήτημα δωροδοκίας/ δωροληψίας. Συνήθως εξετάζει και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Με αυτή τη δήλωση, που λήφθηκε τον περασμένο Μάρτιο, στο πλαίσιο αποκλειστικής συνέντευξης του ΣΙΓΜΑ για σκοπούς υπό εξέλιξη δημοσιογραφικής έρευνας για τα ενεργειακά ζητήματα, η Ευρωπαία Εισαγγελέας για την Κύπρο έδωσε το στίγμα των καταγγελιών για το έργο, που είχαν υποβληθεί τότε από την Ελεγκτική Υπηρεσία. Τη δεδομένη στιγμή της συνέντευξης η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μελετούσε κατά πόσο θα άρχιζε ή όχι ποινική έρευνα.

Το ΣΙΓΜΑ δημοσιοποιεί για πρώτη φορά τις αναφορές της Εισαγγελέως σε σχέση με τη ηλεκτρική διασύνδεση, λόγω των ραγδαίων εξελίξεων γύρω από την υπόθεση.

Σημειώνεται ότι το έργο είναι υλοποιήσιμο, τόνισε από πλευράς του ο Υπουργός Ενέργειας, λίγα 24ωρα αφότου ο Υπουργός Οικονομικών αμφισβήτησε την βιωσιμότητά του.

Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης είναι υλοποιήσιμο. Έχει θέματα τα οποία πρέπει να τύχουν διαχείρισης, όπως υπάρχουν υποχρεώσεις από πλευράς του φορέα υλοποίησης.

Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, Σταύρος Παπασταύρου σε τοποθέτηση του ανέφερε ότι «οι δηλώσεις του Κύπριου Υπουργού Ενέργειας, ξεκαθάρισαν το τοπίο και υπογράμμισαν ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ είναι απολύτως βιώσιμο και υλοποιήσιμο. Θεωρώ ότι αυτή είναι η επίσημη κυπριακή θέση».

Επίσης, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι το έργο δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει εξαιτίας της Τουρκίας.

Οι επιφυλάξεις που ακούστηκαν από την κυβέρνηση, αλλά και οι έρευνες των Ευρωπαϊκών αρχών, πυροδότησαν αντιδράσεις τόσο από βουλευτές όσο και από αναλυτές.

Ο στρατηγικός αναλυτής Νίκος Λυγερός μιλώντας στο ΣΙΓΜΑ ανέφερε ότι το καλώδιο θα γίνει γιατί είναι θέμα υψηλή στρατηγικής κι αυτό το θέμα έχει σχέση με τον IMEC.

Από πλευράς του ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης σημείωσε ότι «αυτό το έργο είναι προς όφελος της Κύπρου και της κυπριακής κοινωνίας. Πρέπει να συμβούν δύο πράγματα να μη χρεοκοπήσει χώρα για να γίνει το έργο και δεύτερον να γίνει αυτό το έργο».

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης υπογράμμισε ότι «το κόστος είναι τρομακτικό, πιθανόν να βάζουμε την κυπριακή οικονομία σε κίνδυνο να είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά και στο τέλος φαίνεται ότι υπάρχουν φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς τα οποία πρέπει να εξεταστούν.

Την ίδια ώρα, δημοσίευμα της Ελλαδικής «Δημοκρατίας», επικαλούμενο πληροφορίες αναφέρει ότι, από την 1 Ιουνίου του 2024 έως την 31 Δεκεμβρίου του 2025, υπάρχει ρήτρα που αναφέρει ότι η εταιρία που κατασκευάζει το καλώδιο λαμβάνει 120.000 δολάρια για κάθε μέρα καθυστέρησης.