Συνάντηση με επίκεντρο την στέγαση είχε ο Ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης (ΔΗΚΟ – S&D) με τον Επικεφαλής περιβαλλοντικών θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κατασκευαστικής Βιομηχανίας (FIEC) και Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Σ.Ε.Ο.Κ.), κ. Στέφανο Πιερίδη, καθώς και τον κ. Benedikt Fisher, Υπεύθυνο Πολιτικής για Τεχνικά και Περιβαλλοντικά θέματα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.

Στη συνάντηση τέθηκαν θέματα που αφορούν τον ευρωπαϊκό κατασκευαστικό τομέα σε συνδυασμό με τις πολιτικές και τις νομοθεσίες της ΕΕ, οι οποίες επηρεάζουν τις δυνατότητες του τομέα να παραμείνει ανταγωνιστικός και αποδοτικός. Ανάμεσα στα θέματα που τέθηκαν ήταν οι περιβαλλοντικές υποχρεώσεις, το αυξημένο κόστος υλικών και άλλες τεχνικές προκλήσεις. Ενόψει της επικείμενης ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία, η συζήτηση επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της στέγασης το οποίο περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας και συμφωνήθηκε όπως προχωρήσουν με κοινή δράση για ανάδειξη λύσεων, καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας με στόχο την βελτίωση της παροχής αξιοπρεπούς και προσιτής στέγασης.