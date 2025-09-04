Τη σημασία του χαρτοφυλακίου του Επιτρόπου της ΕΕ για τον Προϋπολογισμό, την Καταπολέμηση της Απάτης και τη Δημόσια Διοίκηση, Piotr Serafin, ενόψει και της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026, τόνισε η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, η οποία τον υποδέχθηκε την Πέμπτη στη Βουλή.

Η κα. Δημητρίου εξέφρασε τη στήριξη της Κύπρου στην πρόταση της Κομισιόν για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2028–2034, τονίζοντας την ανάγκη ευελιξίας και απλοποίησης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, καθώς και στη σημασία της ενεργούς συμμετοχής των νέων στη διαμόρφωση πολιτικών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας, η Πρόεδρος της Βουλής τόνισε ότι η συμμετοχή σε αυτήν τρίτων χωρών, όπως η Τουρκία, προϋποθέτει τη συμμόρφωσή τους με το διεθνές δίκαιο και τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες.

Σε ό,τι αφορά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, η Πρόεδρος της Βουλής επαναβεβαίωσε την προσήλωση της πλευράς μας στον στόχο της επίλυσης του κυπριακού προβλήματος και της επανένωσης της Κύπρου.

Η κ. Δημητρίου εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για τους πέντε Ελληνοκύπριους εκτοπισθέντες που συνελήφθησαν και κρατούνται παράνομα στα κατεχόμενα από τον περασμένο Ιούλιο και αναφέρθηκε στην επιστολή- διάβημα που απηύθυνε στην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το ζήτημα αυτό, ζητώντας τη συνδρομή τους για την άμεση απελευθέρωση των πέντε Ελληνοκυπρίων.

Από πλευράς του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος παρουσίασε τις κυριότερες πτυχές της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το επόμενο ΠΔΠ 2028–2034, εκφράζοντας την ελπίδα για ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μέχρι το τέλος του 2026. Ο κ. Serafin υπογράμμισε την καθοριστική σημασία του νέου ΠΔΠ για την ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας και κυριαρχίας της Ένωσης, η οποία, όπως επισήμανε, αποτελεί προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Ειδικότερα δε για τις προϋποθέσεις που τίθενται για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας, ο κ. Serafin διαβεβαίωσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ότι αυτές αντικατοπτρίζονται δεόντως στα νομικά κείμενα της Ένωσης. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος τόνισε ότι η βιωσιμότητα του νέου ΠΔΠ απαιτεί ουσιαστική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων της ΕΕ.

Ειδικότερα, όσον αφορά την Κύπρο, ο κ. Serafin σημείωσε την προβλεπόμενη αύξηση των κονδυλίων για τη διαχείριση της μετανάστευσης και την προστασία των εξωτερικών συνόρων.

Τέλος, η Πρόεδρος της Βουλής και ο Ευρωπαίος Επίτροπος επαναβεβαίωσαν την κοινή βούληση και ετοιμότητά τους για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο την ευόδωση κοινών ευρωπαϊκών στόχων και επιδιώξεων, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας.

