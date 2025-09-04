Ανακοίνωση για τις εξελίξεις γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση εξέδωσε ο ΔΗΣΥ.

Στην ανακοίνωση αναφέρει ότι «οι πρόσφατες αρνητικές δηλώσεις της κυβέρνησης για την ηλεκτρική διασύνδεση αντί να λύνουν ένα χρονίζον πρόβλημα, διασαλεύουν τις σχέσεις μας με την Ελλάδα και καθιστούν επισφαλή την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της χώρας.

Εδώ και καιρό παρατηρείται διγλωσσία, αμφισημία και ατολμία.

Ο GSI είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ καθότι εντάσσεται στους ευρύτερους και μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς της Ευρώπης. Οι επιφυλάξεις που εγείρονται από κυβερνητικής πλευράς δεν μπορούν να αποτελούν πρόσχημα για την εγκατάλειψη ενός έργου αδιαμφισβήτητης γεωπολιτικής αξίας για τον τόπο μας. Καλούμε την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της, να συγκεκριμενοποιήσει τα αιτήματά της και να αποκαταστήσει το κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης με την Ελλάδα».