Η συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ), η επερχόμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και η κρίση στη Μέση Ανατολή αναμένεται να τεθούν επί τάπητος κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΣτΕ, Αλέν Μπερσέ, στην Κυπριακή Δημοκρατία, στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου. Κατά την επίσκεψη αναμένεται να υπογραμμιστεί και η δέσμευση του Συμβουλίου της Ευρώπης στον διάλογο, τη συμφιλίωση και την ειρηνική επίλυση μακροχρόνιων διαιρέσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣτΕ.

Σε μια στιγμή που η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με τον πόλεμο εντός και εκτός συνόρων, με τη δημοκρατική διάβρωση εκ των έσω και με ανατρεπτικά παγκόσμια σοκ, η επίσκεψη υπογραμμίζει την έκκληση του Γενικού Γραμματέα Μπερσέ για μια ανανεωμένη ευρωπαϊκή τάξη που βασίζεται στη δημοκρατική ασφάλεια, αναφέρει η ανακοίνωση.

«Η δημοκρατία και η ειρήνη δεν είναι ποτέ εγγυημένες — πρέπει να προστατεύονται με αποφασιστικότητα και άμεσα», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας. «Η Κύπρος μας υπενθυμίζει γιατί αυτό έχει σημασία — και πώς η Ευρώπη μπορεί να επιλέξει να σταθεί ενωμένη μέσω των θεσμών της, των αξιών της και του λαού της», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Γενικός Γραμματέας του ΣτΕ θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Υπουργό Εξωτερικών, Κωνσταντίνο Κόμπο, και τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Μάριο Χαρτσιώτη, αναφέρει η ανακοίνωση. Θα συναντηθεί επίσης με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, Αννίτα Δημητρίου, και την κυπριακή αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Λευκωσία, ο Γενικός Γραμματέας Μπερσέ θα συναντηθεί επίσης με τον Δήμαρχο, Χαράλαμπο Προύντζο, και θα περπατήσει κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής «υπογραμμίζοντας τη δέσμευση του Συμβουλίου της Ευρώπης για διάλογο, συμφιλίωση και ειρηνική επίλυση μακροχρόνιων διαιρέσεων», προστίθεται.

Ο Γενικός Γραμματέας πρόκειται να δώσει επίσης διάλεξη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η διάλεξη θα επικεντρωθεί στην δημοκρατική ασφάλεια — την ιδέα ότι οι αξίες της Ευρώπης δεν είναι απλώς ιδανικά, αλλά κλειδί για τη μακροπρόθεσμη ειρήνη και σταθερότητά της, καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ