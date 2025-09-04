Στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο φιλοξενήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, ο οποίος αναφέρθηκε στα δύο ενεργειακά έργα, στο Βασιλικό και στην ηλεκτρική διασύνδεση, τα οποία βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

«Έχουμε δύο κομβικά στρατηγικής σημασίας έργα. Το Βασιλικό, η μονάδα είναι εκεί. Και την ηλεκτρική διασύνδεση. Και για τα δύο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στην μιαν ήδη κάνει έρευνα, μάλιστα έχουν διαρρεύσει και πληροφορίες ότι ζήτησαν το άνοιγμα λογαριασμών σε διάφορα πρόσωπα που προφανώς συμμετείχαν στην συνομολόγηση των συμφωνιών για την ηλεκτρική διασύνδεση. Ο Πρόεδρος είπε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ειδοποίησε ότι και για αυτό το έργο θα υπάρξει έρευνα. Επομένως, κάποιος ή κάποιοι δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους», τόνισε.

Ο κ. Στεφάνου υπενθύμισε ότι υπήρχαν από νωρίς σοβαρές καταγγελίες και ερωτήματα για το έργο του Βασιλικού. «Υπήρχαν καταγγελίες ότι η συμφωνία ήταν κακή. Και από εμάς υπήρχαν καταγγελίες και συζητήσεις στη Βουλή και δημόσιες δηλώσεις ότι η συμφωνία είναι κακή, ότι υπήρχαν μεγάλα τεράστια ερωτήματα που θα έπρεπε να απαντηθούν. Η προηγούμενη κυβέρνηση που συνομολόγησε τη συμφωνία κάνει τον τρελό ότι δεν ξέρει».

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, προειδοποίησε για τον κίνδυνο απώλειας των ευρωπαϊκών κονδυλίων. «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά το κομμάτι της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης του έργου του Βασιλικού, που είναι στο ύψος των 101 εκατομμυρίων. Μέχρι τώρα, αν θυμάμαι καλά, έχουν δοθεί 67. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ πιθανό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πει ότι εγώ δεν θα χρηματοδοτήσω το έργο, θα ζητήσω πίσω τα λεφτά και δεν θα σας δώσω τα 101 εκατομμύρια. Άρα θα πρέπει να βρούμε και τα 101 εκατομμύρια για να ολοκληρώσουμε όποτε ολοκληρωθεί το έργο».

Για την ηλεκτρική διασύνδεση (GSI), ο ΓΓ του ΑΚΕΛ κατήγγειλε ότι επικράτησε επικοινωνιακή διαχείριση χωρίς ουσιαστικό σχεδιασμό. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «η προηγούμενη κυβέρνηση έκανε ολόκληρη φιέστα στο Προεδρικό, με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και την τότε Υπουργό Ενέργειας μαζί με τους ανάδοχους του έργου, κρατούσαν μία πρίζα και μία φύσσα και έκαναν εικονική διασύνδεση λέγοντας ότι ξεκινά το έργο. Από τότε μέχρι σήμερα πέρασαν αρκετά χρόνια και GSI όχι μόνο δεν είδαμε, αλλά πολλά είναι τα ερωτήματα που επίσης βγαίνουν από αυτό το project».

«Ένα από τα βασικά ερωτήματα τα οποία θέταμε και δεν απαντήθηκαν ποτέ είναι ποιος θα πληρώσει το γεωπολιτικό. Ήταν φανερό πάντοτε ότι σε τέτοιου είδους έργα η Τουρκία θα αντιδράσει. Και είπαμε ότι αν τελικά η Τουρκία εμποδίσει το έργο, αφού ήδη θα γίνουν εργασίες που κοστίζουν, ποιος θα αναλάβει αυτόν το κόστος».

Για την κυβερνητική στάση, ανέφερε πως «ο Υπουργός Ενέργειας έλεγε ότι το έργο προχωρεί κανονικά. Ο Υπουργός Οικονομικών έλεγε ότι δεν πρέπει να προχωρήσει το έργο γιατί δεν είναι βιώσιμο. Ρωτούσαμε την κυβέρνηση να έχει μελέτες κόστους – ωφέλειας για να ξέρουμε τι θα στοιχίσει στην Κύπρο, τι θα ωφελήσει στην Κύπρο και τι θα πληρώσει ο Κύπριος καταναλωτής. Ποτέ δεν δόθηκαν απαντήσεις».

Ο Στέφανος Στεφάνου δεν παρέλειψε να ασκήσει δριμεία κριτική στον τρόπο που διαχειρίστηκαν τα ζητήματα οι κυβερνήσεις και τα κόμματα που στήριξαν τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

«Αυτή η ανευθυνότητα ξεκίνησε η προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία έκανε ολόκληρες επικοινωνιακές φιέστες. Οι συνταγές της προηγούμενης κυβέρνησης σφυρίζουν αδιάφορα και το κόμμα της τότε κυβέρνησης, ο Συναγερμός, χτυπάει και τα ρέστα του πολλές φορές για αυτό το έργο. Για να μας πουν πώς ξεκινήσαμε, με ποιο σκεπτικό, με ποιες μελέτες. Θα μας τα πει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Αναφορικά με τις επερχόμενες εκλογές, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ σημείωσε ότι «βλέπουμε να υπάρχουν πολλά παράδοξα πολιτικά που δείχνουν ένα πράγμα: σκοπιμότητα. Ορισμένοι θέλουν απλά να είναι γαντζωμένοι στην εξουσία και δεν ασχολούνται με την ουσία των πολιτικών που εφαρμόζονται. Οι τράπεζες νιώθουν πολύ άνετα, ο πλούτος νιώθει πολύ άνετα.

Οι ανισότητες μεγαλώνουν από την ανάπτυξη που υπάρχει, οι εργαζόμενοι σχεδόν δεν παίρνουν τίποτα, αλλά το ποσοστό του πλούτου ολοένα και διευρύνεται. Δεν χάνομαι κανέναν. Υπάρχει όριο θητειών, ήταν τρεις, στο τελευταίο καταστατικό συνέδριο τις κάναμε δύο. Θέλουμε να δίνουμε την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους μέσα από μια συνεχή διαδικασία ανανέωσης».

Τέλος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασιών και ένταξης προσωπικοτήτων εκτός ΑΚΕΛ στα ψηφοδέλτια. «Πάντοτε υπήρχαν τα τελευταία πολλά χρόνια. Είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν και τώρα, γιατί το ΑΚΕΛ εκφράζει την αριστερά, την ευρύτερη αριστερά αλλά και τον προοδευτικό χώρο στη βάση μιας συγκεκριμένης πολιτικής ατζέντας».