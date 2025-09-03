Για «εθνικό σκάνδαλο» κάνει λόγο η Δημοκρατική Αλλαγή σε σχέση με την κατάσταση για την έλευση φυσικού αερίου στο Βασιλικό, ζητώντας άμεσο διορισμό Ανεξάρτητων Ποινικών Ανακριτών από τον Γενικό Εισαγγελέα, για πλήρη διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ΔΗΜΑΛ ζητά απόδοση ευθυνών σε «όσους με τις αποφάσεις ή την αδράνειά τους ζημίωσαν το δημόσιο συμφέρον», αλλά και πλήρη διαφάνεια και δημοσιοποίηση όλων των συμβάσεων και διαδικασιών. Επίσης, ζητά σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του έργου χωρίς άλλες υπαναχωρήσεις.

«Η κοινωνία δεν αντέχει άλλη κοροϊδία. Η Κύπρος χρειάζεται ενέργεια φθηνή, καθαρή και ασφαλή – και πάνω απ’ όλα μια Πολιτεία που σέβεται τους πολίτες της» καταλήγει.

Σε άλλη ανακοίνωσή της σχετικά με τα εθνικά θέματα, η ΔΗΜΑΛ αναφέρει ότι «οι Κυβερνήσεις Κύπρου και Ελλάδος αποδεικνύονται κατώτερες των περιστάσεων» καθώς «αντί να υπερασπιστούν τα εθνικά μας συμφέροντα, παραμένουν παθητικοί θεατές στις αποφάσεις των Βρυξελλών που διευκολύνουν το καθεστώς βίζας για τους Τούρκους πολίτες».

«Την ώρα που η Τουρκία συνεχίζει την κατοχή, τις προκλήσεις και τις απειλές κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ελληνισμού συνολικά, οι ηγεσίες μας σιωπούν» συνεχίζει, αναφέροντας «πως η εθνική αξιοπρέπεια δεν μπαίνει σε παζάρια και χρειάζεται άμεση πολιτική βούληση, αποφασιστική διπλωματική δράση και ένα εναλλακτικό σχέδιο υπεράσπισης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ελληνισμού».

Πηγή: ΚΥΠΕ