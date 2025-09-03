Ο Αβέρωφ Νεοφύτου καταγγέλλει νέες καθυστερήσεις και επιπρόσθετο κόστος στο έργο του τερματικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό.

Με ανάρτησή του, εξαπέλυσε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για «πρωταθλήτρια στα ναυάγια των δημοσίων έργων»

Αυτούσια η ανάρτηση

Η αναποφασιστικότητα στο Βασιλικό κοστίζει δεκάδες επιπρόσθετα εκατομμύρια στους φορολογούμενους και παγιώνει την ακρίβεια στο ρεύμα για τουλάχιστον 3 επιπλέον χρόνια.

Τον Νοέμβριο του 2024 , προειδοποίησα ότι η καθυστέρηση του έργου στο Βασιλικό θα ξεπερνούσε τα 2 χρόνια και η λανθασμένη απόφαση να μην ανατεθεί το έργο στους εγκεκριμένους υπεργολάβους, στο τέλος θα στοιχίσει, κατ’ ελάχιστον, €30 εκατομμύρια επιπλέον στον Κύπριο φορολογούμενο, μόνο για τις θαλάσσιες και τις χερσαίες υποδομές.

Και μακάρι να ήταν μόνο 30 εκατομμύρια. Ήδη ξοδεύτηκαν επιπρόσθετα 50 και πλέον εκατομμύρια και το έργο είναι βαλτωμένο. Ένα χρόνο μετά, ο απολογισμός των καθυστερήσεων, των αναβολών, τα «είπα – ξείπα» του Υπουργού και η διάψευση από τις εξελίξεις των διαβεβαιώσεων του ίδιου του Ν. Χριστοδουλίδη ότι το Βασιλικό θα ολοκληρωθεί εντός του 2025, ξεπερνούν κάθε φαντασία. Τελικά πάμε προς τέλος του 2025 και μας δηλώνουν ακόμη και για αλλαγή πλεύσης.

Είχα πει ότι δεν παραγνωρίζω αστοχίες στους όρους προσφορών του έργου, αλλά είναι βαρύτατες οι ευθύνες της παρούσας κυβέρνησης στη διαχείριση και αυτής αλλά και των άλλων δημοσίων συμβάσεων. Δυστυχώς, επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά: έχουμε να κάνουμε με κυβέρνηση - πρωταθλήτρια στα ναυάγια των δημοσίων έργων.