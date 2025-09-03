Σε συνεδρίες των Επιτροπών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) στο Παρίσι, που θα πραγματοποιηθούν στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2025 θα συμμετέχουν οι βουλευτές Νίκος Τορναρίτης, Γιώργος Λουκαΐδης και Κωστής Ευσταθίου, μέλη της κυπριακής αντιπροσωπείας στην ΚΣΣΕ.

Σε ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων αναφέρεται ότι ο κ. Τορναρίτης, επικεφαλής της αντιπροσωπείας, υπό την ιδιότητά του ως Αντιπρόεδρος της ΚΣΣΕ, ο κ. Λουκαΐδης, ως Πρόεδρος της Πολιτικής Ομάδας της Ενωμένης Ευρωπαϊκής Αριστεράς και ο κ. Ευσταθίου ως Πρόεδρος της Επιτροπής Κανονισμού, Ασυλίας και Θεσμικών Υποθέσεων της ΚΣΣΕ θα συμμετάσχουν σε συνεδρία του Προεδρείου, κατά την οποία θα διεξαχθούν συνεντεύξεις για τη θέση του Γενικού Γραμματέα της ΚΣΣΕ.

Ο κ. Ευσταθίου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Κανονισμού, Ασυλίας και Θεσμικών Υποθέσεων θα προεδρεύσει των εργασιών της Επιτροπής, στην οποία θα συμμετέχει και ο κ. Λουκαΐδης, υπό την ιδιότητα του ως Πρόεδρος της Πολιτικής Ομάδας της ΕΕΑ. Τη συνεδρία, θα απασχολήσει, μεταξύ άλλων, το θέμα του καθορισμού κατευθυντήριων γραμμών για τα μέλη της ΚΣΣΕ, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση και διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων.

Ο κ. Ευσταθίου θα συμμετάσχει σε συνεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού, Επιστημών, Παιδείας και ΜΜΕ. Θέματα συζήτησης θα είναι, μεταξύ άλλων, προσχέδιο έκθεσης για τα κινήματα νεολαίας για τη δημοκρατία στα κράτη-μέλη της ΚΣΣΕ και η ανάγκη ενίσχυσης των προσπαθειών για απελευθέρωση των Ουκρανών δημοσιογράφων που κρατούνται αιχμάλωτοι στη Ρωσία.

Πηγή: ΚΥΠΕ