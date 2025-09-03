Την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο του νομοσχεδίου με τίτλο «περί της ίδρυσης και λειτουργίας χώρων εστίασης και διασκέδασης νόμος 2025» ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής. Το νομοσχέδιο έρχεται να αντικαταστήσει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, με μια νέα, σύγχρονη νομοθεσία, όπως είπε.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου την Τρίτη, ο κ. Κουμής επισήμανε ότι βασικοί στόχοι του νομοσχεδίου είναι ο εκσυγχρονισμός των νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν τους χώρους εστίασης και διασκέδασης, η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας μέσω της κατάργησης επιβαρυντικών και αναχρονιστικών κανονισμών και γενικότερα η προαγωγή σχετικών υπηρεσιών στον τομέα της εστίασης και διασκέδασης.

«Το προτεινόμενο νομοσχέδιο περιλαμβάνει σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, καθώς απλοποιούνται σειρά κριτηρίων και διαδικασιών που σχετίζονται κυρίως με την κατηγοριοποίηση και αδειοδότηση των χώρων εστίασης και διασκέδασης», εξήγησε.

Για παράδειγμα, είπε, καταργείται η κατηγοριοποίηση των κέντρων εστίασης και διασκέδασης με βάση τα προσφερόμενα είδη, η υποχρέωση για επιθεώρηση των αρχιτεκτονικών σχεδίων από το Υφυπουργείο Τουρισμού πριν την κατάθεσή τους στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Ακόμα, καταργούνται αυστηρά και αχρείαστα κριτήρια που αφορούν κτηριακές υποδομές των κέντρων εστίασης, όπως το μέγεθος του μαγειρείου. Καταργούνται, επίσης, υποχρεώσεις ειδικών προδιαγραφών που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σήμερα, όπως πχ η υποχρεωτική έγκριση τιμοκαταλόγων από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Επιπλέον, ο Υφυπουργός ανέφερε ότι μέσα από το νομοσχέδιο επανακαθορίζονται τα ωράρια λειτουργίας ανά κατηγορία και τύπο υποστατικού και επίσης εισάγονται αυστηρότερες και άμεσες διατάξεις για την επιβολή εξώδικων προστίμων. Υπάρχει, δε, πρόνοια, σε περίπτωση συνεχόμενων παραβάσεων στο θέμα των ωραρίων για την επιβολή διατάγματος αναστολής λειτουργίας.

«Επί της ουσίας, το νομοσχέδιο επιδιώκει την κατάργηση αναχρονιστικών κανονισμών και διαδικασιών που δεν προσφέρουν προστιθέμενη αξία στον κλάδο και στις υπηρεσίες εστίασης, στοχεύοντας στην ενίσχυση της ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, στη μείωση του διοικητικού φόρτου των επαγγελματιών του κλάδου και στην προστασία των δικαιωμάτων του κοινού», κατέληξε.