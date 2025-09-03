Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα το τροποποιητικό νομοσχέδιο με τίτλο «Περί της ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και συναφών θεμάτων Τροποποιητικός Νόμος του 2025», το οποίο θα προωθηθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων με σκοπό τη μεταφορά του Κρατικού Αρχείου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Σε δηλώσεις της μετά το πέρας της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, η Υφυπουργός Πολιτισμού, Βασιλική Κασσιανίδου, ανέφερε ότι «το Κρατικό Αρχείο δεν είναι μόνο ο κύριος φορέας διαφύλαξης των αρχείων και ιστορικών εγγράφων της Κύπρου, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που θα συμβάλει ουσιαστικά στην αποστολή του Υφυπουργείου για διατήρηση της ιστορικής ταυτότητας και της συλλογικής μνήμης του τόπου μας για τις επόμενες γενιές».

«Ο φυσικός ζωτικός χώρος του Κρατικού Αρχείου είναι το Υφυπουργείο Πολιτισμού, όπου θα έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί και να συνεργαστεί με τα υπόλοιπα τμήματα και υπηρεσίες του, με τα οποία έχει άμεση σχέση», πρόσθεσε.

«Με την αλλαγή αυτή», επεσήμανε η Υφυπουργός Πολιτισμού, «διασφαλίζεται μια ενιαία στρατηγική για τη διαφύλαξη, τη διαχείριση και την προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος του Κρατικού Αρχείου».

Στο Υφυπουργείο παραχωρείται το αρχείο Ρένου Λυσιώτη

-------------

Απαντώντας σε ερώτηση, η κ. Κασσιανίδου ανέφερε ότι υπεγράφη συμφωνία μεταξύ του Υφυπουργείου Πολιτισμού και του Μουσείου Αγώνος για παραχώρηση του αρχειακού υλικού του Ρένου Λυσιώτη για τον Απελευθερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959.

Ευχαρίστησε θερμά τον κ. Λυσιώτη, «διότι μας έδωσε πολύτιμα έγγραφα αλλά και προσωπικά αντικείμενα, όπως είναι η φωτογραφική που χρησιμοποιούσε όταν ήταν κρατούμενος για να φωτογραφίσει τη ζωή μέσα στα κρατητήρια κατά τη διάρκεια του αγώνα».

«Αναλαμβάνουμε την ευθύνη να διαφυλάξουμε αυτό το υλικό και να το αναδείξουμε μέσα από το Μουσείο Αγώνος, το οποίο σύντομα αρχίζει ψηφιακή καταλογογράφηση όλων των ευρημάτων του Μουσείου Αγώνος», είπε η Υφυπουργός Πολιτισμού, προσθέτοντας ότι «θα προχωρήσουμε στη συνέχεια και στη νέα μουσειογραφική μελέτη για την αναβάθμισή του».