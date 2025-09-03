Στα μέτρα της Κυβέρνησης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις πυρκαγιές στην επαρχία Λεμεσού αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος τόνισε ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας και οι ρυθμοί ανάπτυξης της επιτρέπουν στην Κυβέρνηση να ανταποκριθεί άμεσα και στην ολότητα τους στις ανάγκες που προκύπτουν μετά τις πυρκαγιές.

Απευθυνόμενος στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Σώματος, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «μέσα στο πλαίσιο και της διαφάνειας και της λογοδοσίας που θέλω να χαρακτηρίζει όλες μας τις πολιτικές αποφάσεις και ενέργειες θέλω να κάνουμε μια ανασκόπηση σε σχέση με τα μέτρα που αποφασίσαμε μετά τις πυρκαγιές σε σχέση με τις πληγείσες περιοχές επειδή εμπλέκονται πολλά Υπουργεία, να δούμε πού βρισκόμαστε, είναι σημαντικό.

Ξεκινώ με το Υπουργείο Εσωτερικών που έχει μια μεγάλη ευθύνη σε σχέση ειδικά με τις οικογένειες, με τον κόσμο που μένει εκεί. Η καταβολή εφάπαξ ποσού σε οικογένειες των οποίων η πρώτη κατοικία έχει υποστεί είτε ολική είτε μερική καταστροφή έχει ολοκληρωθεί με τα ποσά να έχουν καταβληθεί από τις 19/8/2025 για πέραν από το 95% των δικαιούχων. Εκκρεμούν κάποιες περιπτώσεις, δέκα συγκεκριμένα, για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης και αναμένεται η προσκόμιση των απαραίτητων στοιχείων για να ολοκληρωθεί η καταβολή του ποσού και σε αυτές τις οικογένειες.

Επιπλέον έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την επιδότηση ενοικίου για 115 αιτήσεις που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής και έχει προχωρήσει η καταβολή των ποσών για τις 85 από αυτές τις οικογένειες με τα ποσά να εκτιμάται ότι θα βρίσκονται στους λογαριασμούς όλων των αιτητών μέχρι αύριο.

Υπενθυμίζεται ότι η επιδότηση καταβάλλεται προκαταβολικά, ανά τριμηνία

Τα κλιμάκια του ΕΤΕΚ στα οποία δώσαμε την ευθύνη να προχωρήσουν με τις εκτιμήσεις, έχουν ολοκληρώσει τις εκτιμήσεις για περίπου 615 από τα 718 αιτήματα που αφορούν μερικώς ή ολοσχερώς κατεστραμμένες οικοδομές. Οι πληρωμές έχουν ξεκινήσει ενώ σημειώνω ότι η εκτίμηση κόστους γίνεται σε σημερινές τιμές αγοράς.

Σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Γεωργίας, παραχώρησε άμεση αποζημίωση για την απώλεια εισοδημάτων για διάστημα ενός έτους σε όλους τους γεωργούς και κτηνοτρόφους από τις περιοχές, είναι 1.311 άτομα για χορηγία €3,2 εκατ.

Για το Έκτακτο Σχέδιο επαναδραστηριοποίησης, αποκατάστασης υποδομών και μηχανολογικού εξοπλισμού επαγγελματιών και μη, γεωργοκτηνοτρόφων του Υπουργείου Γεωργίας, έχουν παραληφθεί 987 αιτήσεις και έχουν ξεκινήσει ήδη οι επιτόπιοι έλεγχοι και η αξιολόγηση των αιτήσεων και θα προχωρήσουμε άμεσα στην καταβολή των ποσών.

Σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Εργασίας, προχωρήσαμε με μηνιαία αποζημίωση, για τρεις μήνες, όλων των εργαζόμενων και αυτοτελώς εργαζόμενων τους οποίους επηρεάστηκαν οι επιχειρήσεις τους από τις πυρκαγιές και δεν μπορούν να λειτουργήσουν: Πραγματοποιήθηκαν πληρωμές σε 194 εργαζομένους για τους μισθούς τους μέχρι το τέλος Αυγούστου.

Αναφορικά με το Υφυπουργείο Τουρισμού, σε σχέση με την απόφαση μας για εφάπαξ στήριξη τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών οικοδομών: Καταβλήθηκε σε όλους τους δικαιούχους η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, ενώ ξεκίνησε η εξέταση αιτήσεων για την εφάπαξ ενίσχυση ύψους 40% επί του κύκλου εργασιών τους.

Το Υπουργείο Ενέργειας αποζημίωσε για πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανολογικό εξοπλισμό σε επιχειρήσεις που έχουν επηρεαστεί: Από τις 39 περιπτώσεις δικαιούχων επιχειρήσεων στις 14 έχει ήδη καταβληθεί προκαταβολή, ενώ για 8 η καταβολή θα γίνει εντός αυτής της βδομάδας. Για 15 περιπτώσεις αναμένονται τα απαραίτητα στοιχεία από τους πληγέντες για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων και να προχωρήσουμε και με τους υπόλοιπους.

Από το Υπουργείο Μεταφορών έχει ολοκληρωθεί η απογραφή και εκτίμηση των ζημιών σε οχήματα και μηχανήματα από το Υπουργείο και έχει ξεκινήσει η ενημέρωση των ιδιοκτητών.

Για το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας παρείχαν στήριξη και συνεχίζουν να στηρίζουν όσους το χρειάζονται. Έχουμε μέχρι στιγμής 272 οικογένειες στις οποίες παρέχεται βοήθεια, ενώ δόθηκε οικονομική βοήθεια για κάλυψη έκτακτων, βασικών ή κάποιων αναγκών σε 189 οικογένειες.

Πήραμε και κάποιες αποφάσεις που αφορούν οριζόντια όλες τις κοινότητες για να τις στηρίξουμε.

Όσον αφορά την απαλλαγή από τους μόνιμους κατοίκους και επιχειρήσεις των ετήσιων κοινοτικών τελών και φορολογιών αναμένουμε από τα Κοινοτικά Συμβούλια τα απαραίτητα στοιχεία για να προχωρήσουμε στην καταβολή των ποσών.

Μια από τις πρώτες αποφάσεις ήταν η απόφαση για οικονομική στήριξη προς τα Κοινοτικά Συμβούλια για κάλυψη των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν. Για όποιες επιπλέον ανάγκες είμαστε σε συνεννόηση με τις κοινότητες.

Είναι σημαντικό ότι όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες κινήθηκαν με ταχείς διαδικασίες και αποκαταστάθηκε πλήρως τόσο η υδροδότηση όσο και η ηλεκτροδότηση.

Ανακοινώσαμε Σχέδιο χορηγιών για προμήθεια γεννητριών από Κοινότητες: έχουν παραληφθεί 12 αιτήματα μέχρι στιγμής στα οποία θα ανταποκριθούμε.

Στον τομέα του Πολιτισμού θα δοθεί ένα ποσό σε όλες τις κοινότητες για να προχωρήσουμε σε εκδηλώσεις είτε από κοινού είτε χωριστά.

Την ίδια στιγμή είναι σημαντική και η υλοποίηση του πλάνου περιβαλλοντικής αποκατάστασης της περιοχής όταν είμαστε έτοιμοι.

Σημαντικά, επίσης, είναι τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, ήδη έχει προχωρήσει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων στην αξιολόγηση και προτεραιοποίηση των σημείων και των περιοχών όπου πρέπει να γίνουν αμέσως, ενώ το πλάνο διαχείρισής αποβλήτων από το Τμήμα περιβάλλοντος συνεχίζεται κανονικά.

Σήμερα θα συζητήσουμε 2 επιπρόσθετες προτάσεις στο πλαίσιο της στήριξης των περιοχών.

Η μία είναι του Υπουργείου Εσωτερικών, για εργασίες καθαρισμού εγκαταλειφθείσας γεωργικής γης και περιοχών πέριξ των Κοινοτήτων, για σκοπούς πυροπροστασίας, πέραν της απόφασης που λάβαμε αρχές του χρόνου για σημαντικό ποσό που καταβάλλαμε και στις κοινότητες.

Η δεύτερη αφορά το ΤΑΥ για την πυρόπληκτη λεκάνη κοντά στον Κούρη.

Είναι σημαντικό στο πλαίσιο της διαφάνειας και της λογοδοσίας, ο κάθε Κύπριος πολίτης να γνωρίζει για τις αποφάσεις μας, πώς υλοποιούνται, πώς προχωρούμε. Είναι σημαντικό ότι δημοσιοποιούνται στη σχετική ιστοσελίδα diakivernisi.gov.cy

Μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτό τον βαθμό ακριβώς λόγω της οικονομικής κατάστασης, των οικονομικών δεδομένων που μας επιτρέπουν τόσο η ανάπτυξη που παρατηρείται στην οικονομία μας που είναι από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη ειδικότερα αν συγκρίνουμε με ισχυρές οικονομικές κρατών μελών της ΕΕ, μάλιστα εν μέσω δύο πολέμων, κάτι που μας επιτρέπει όχι μόνο να ανταποκριθούμε αμέσως αλλά να ανταποκριθούμε στην ολότητα για να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις από τις πυρκαγιές».