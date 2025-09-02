Τη σύσταση Εθνικού Ταμείου απώλειας χρήσης κατεχόμενων περιουσιών, μια πρόταση η οποία κατατέθηκε στην τελευταία Ολομέλεια από το ΔΗΣΥ, συζήτησε την Τρίτη κατά την πρώτη συνεδρία της, κατά τη νέα περίοδο, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος, είπε ότι η πρόταση νόμου συζητείται στην πρώτη συνεδρία της Επιτροπής Προσφύγων κατά τη νέα περίοδο «ούτως ώστε να έχουμε το χρόνο να τη συζητήσουμε και να την ολοκληρώσουμε το συντομότερο δυνατόν για να μην υπάρξει υπόνοια από κανέναν ότι εν μέσω προεκλογικής περιόδου ή ενόψει προεκλογικής περιόδου, γίνεται αυτή η συζήτηση για να γίνει η εκμετάλλευση του προσφυγικού κόσμου».

«Πρέπει να πω ότι μπορεί δικαιολογημένα κάποιοι να σκεφτούν με αυτό τον τρόπο γιατί στο παρελθόν πολλοί - και ο νυν Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο προηγούμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχαν στα προεκλογικά τους προγράμματα, την απώλεια χρήσης, η οποία δεν αποκαταστάθηκε». Είπε ότι πιστώνει τους συναδέλφους τους στον ΔΗΣΥ με ειλικρίνεια για την πρωτοβουλία τους και για αυτό, με τη δική τους τη συναίνεση αλλά και όλων των μελών της Επιτροπής, άρχισαν τη συζήτηση σήμερα.

Σημείωσε ότι το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, αλλά και από τους προσκεκλημένους.

«Ήταν όλοι οι φορείς, οργανώσεις και κυβερνητικά τμήματα. Έχει αρχίσει η συζήτηση επί της αρχής, με τις θέσεις των φορέων οργανισμών και σωματείων, τα οποία ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο θέμα και θα συνεχίσουμε και την ερχόμενη εβδομάδα με τις τοποθετήσεις και των κυβερνητικών τμημάτων. Πρέπει να πω ότι η δική μας θέση ως ΑΚΕΛ είναι ότι η πρόταση αυτή κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση», συμπλήρωσε.

Ανέφερε, επίσης, ότι έχουν κάποιες επιφυλάξεις σε ό,τι αφορά τη συνταγματικότητα, κάποια σημεία που αφορούν την πρόταση νόμου, «για τα οποία πρέπει να σας πω έχουμε κάνει συζήτηση με τους συναδέλφους που έχουν καταθέσει την πρόταση νόμου και αναγνωρίζουν ότι κάποια πράγματα μπορούμε να τα βελτιώσουμε».

Αναφερόμενος στον πρώην Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου Δημήτριο Χατζηχαμπή, είπε ότι ήταν πολύ θετική η συνεισφορά του σήμερα στην Επιτροπή Προσφύγων. «Για να ξέρετε, δεν έχουν περάσει 51 χρόνια για να αναληφθεί μια τέτοια πρωτοβουλία για την απώλεια χρήσης. Ο κύριος Χατζηχαμπής έχει αναφέρει ο ίδιος στην Επιτροπή ότι η πρώτη προσπάθεια έγινε το 1987 με πρόταση νόμου που κατέθεσε το ΑΚΕΛ αλλά δεν στηρίχτηκε από άλλα κόμματα. Εμείς θα στηρίξουμε αυτή την πρόταση νόμου αυτή τη φορά» είπε.

Ανέφερε ότι αυτή προβλέπει τη σύσταση ενός εθνικού ταμείου για την απώλεια χρήσης, με συγκεκριμένη επιτροπή, η οποία θα έχει αρμοδιότητα να πληρώσει μόνο για απώλεια χρήσης, και όχι αποζημίωση για τις κατεχόμενες περιουσίες.

Σημείωσε ότι το καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν ζητήματα που αφορούν το που θα βρεθούν τα λεφτά για να μπορέσει να γίνει αυτό το ταμείο, πόσα λεφτά θα χρειαστούν και εξέφρασε την ελπίδα όλα αυτά τα ερωτήματα να απαντηθούν στις επόμενες συνεδρίες.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Κέττηρος είπε ότι θέλουν να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό η συζήτηση επί της αρχής, να καταθέσουν όλοι χωρίς χρονικό περιορισμό τις θέσεις τους.

«Έχω μία εικόνα ότι θα προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί και οι θέσεις οι κυβερνητικές, η πληροφόρηση που έχω είναι ότι δεν θα αντισταθούν σε αυτή την πρόταση νόμου» είπε. Ανέφερε ότι υπάρχουν κάποια σημεία τα θέλουν να συζητήσουν, όπως για παράδειγμα την πρόνοια ότι ότι για να μπορέσει να αρχίσει η πληρωμή για απώλεια χρήσης, θα πρέπει να φέρει η Κυβέρνηση κανονισμούς «και αυτό μπαίνει χωρίς χρονικό πλαίσιο». Μπορεί, συνέχισε, οι κανονισμοί αυτοί να έρθουν ύστερα από 10 χρόνια.

«Δεν θα έχει καμία ουσία η ψήφιση αυτή της πρότασης νόμου, πρέπει να βάλουμε χρονικό πλαίσιο , να πούμε σε 2 μήνες, σε 5 μήνες, σε 6 μήνες, η Κυβέρνηση να φέρει κανονισμούς» είπε.

Είπε ακόμη ότι όσοι προσέφυγαν στην «επιτροπή αποζημιώσεων» και έχουν δώσει τις περιουσίες τους, δεν θα μπορέσουν να αποζημιωθούν. Αυτό προβλέπεται στα νέα σχέδια του φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, συνέχισε και είπε ότι το έχουμε εντάξει και στα νέα σχέδια της υπηρεσίας μέριμνας. «Όσοι δηλαδή πάνε στην 'επιτροπή αποζημιώσεων', δεν μπορούν να έρχονται και να ζητούν απώλεια χρήσης για τις περιουσίες στα κατεχόμενα», συμπλήρωσε.

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν , σε δηλώσεις της είπε ότι η πρόταση νόμου που προβλέπει για την ίδρυση και λειτουργία Εθνικού Ταμείου Απώλειας Χρήσης Κατεχομένων Περιουσιών σκοπεί στην «άρση της αδικίας» που υφίστανται εδώ και 51 χρόνια οι ιδιοκτήτες κατεχομένων περιουσιών, οι οποίοι «εκ των πραγμάτων αποτελούν πολίτες δεύτερης κατηγορίας στην Κύπρο και την Ευρώπη».

«Αποτελεί πάγιο αίτημα της ομάδας αυτής, αλλά κυρίως, πρόκειται για θέμα εθνικό, θέμα δικαιοσύνης και ηθικής. Σήμερα οι δημοσιονομικές συνθήκες του κράτους επιτρέπουν τη δημιουργία αυτού του ταμείου και ζητούμε τη συνεργασία και τη συναίνεση της Κυβέρνησης για την πραγματοποίηση αυτού του στόχου, που περιλαμβάνεται και στις προεκλογικές δεσμεύσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας», πρόσθεσε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, Ζαχαρίας Κουλίας, σε δηλώσεις του είπε ότι σήμερα στην Επιτροπή Προσφύγων υπήρχε μια έτσι πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση που αφορά το προσφυγικό κόσμο και όλη την Κύπρο, «διότι ο προσφυγικός κόσμος σήμερα είναι σε όλη την Κύπρο».

«Πρέπει να πιστωθεί στον Πρόεδρο της Επιτροπής Προσφύγων που μερίμνησε αυτή την πρόταση νόμου να τη φέρει ενώπιον της Επιτροπής, πολύ-πολύ σύντομα» είπε. Ανέφερε επίσης ότι παρά τις προσπάθειες που έγιναν παλαιότερα από το Σοφοκλή Φυττή για τον Φορέα Ισότιμης Κατανομής των Βαρών «δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό το ΔΗΚΟ να εξασφαλίσει πλειοψηφία και δεν αποπειραθήκαμε να βάλουμε πρόταση νόμου».

Αυτή την φορά, συνέχισε ο κ. Κουλίας, είναι πολύ παρήγορο, διότι προέρχεται από ένα μεγάλο κόμμα και από ό,τι φαίνεται όλα τα άλλα είναι συνήγοροι αυτής της πρότασης, «και θεωρώ ότι η Κυβέρνηση θα υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια και δεν νομίζω ότι θα έχει λόγους να είναι αρνητική».

«Εκείνο που στην πρόταση περιλαμβάνεται και που με ανησυχεί είναι ότι δίνει το δικαίωμα στην Κυβέρνηση να κάνει κανονισμούς» είπε και εξέφρασε ανησυχία να παραπεμφθούν στις «ελληνικές καλένδες».

Όπως είπε ο κ. Κουλίας, το μόνο που κατάφερε η Επιτροπή Προσφύγων, και πάλι πρέπει να πιστώνεται στον Πρόεδρο της Επιτροπής, είναι το 0,4% που πέρασε με πρόταση του Κώστα Ευσταθίου.

Αυτή η πρόταση μάζεψε 60 εκατομμύρια, είπε και πρόσθεσε ότι αν το κράτος ή αν καταφέρνε η Βουλή να υπάρχει ένα ταμείο «σήμερα θα μετρούσαμε ορισμένα δις για την απώλεια χρήσεως».

Τα βάρη της εισβολής τα πλήρωσε αποκλειστικά και μόνο ο προσφυγικός κόσμος, είπε ενώ ανέφερε ότι τη στεγαστική βοήθεια από το κράτος την έπαιρναν οι ασθενέστερες τάξεις του λαού. Οι πρόσφυγες δημόσιοι υπάλληλοι, λόγω των κριτηρίων και των μισθών δεν έπαιρναν οικονομική βοήθεια, συνέχισε, αλλά ακόμα και εκείνοι που έπαιρναν βοήθεια «το κράτος τα έπιανε από την πίσω πόρτα».

«Άρα λοιπόν και η βοήθεια που έδιναν, ακόμα και σε αυτούς που ήταν να στεγαστούν με τις φορολογικές μεθοδεύσεις, το κράτος τα έπαιρνε πίσω» είπε.

Εξέφρασε την ελπίδα, η σημερινή Κυβέρνηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη να αγκαλιάσει την πρόταση νόμου και να προχωρήσει τάχιστα για να αρχίσουν να εισρέουν χρήματα.

Ο Βουλευτής της ΔΗ.ΠΑ.-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, Μιχάλης Γιακουμή, σε δηλώσεις του είπε ότι σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, συζήτησαν μία πρόταση πάρα πολύ σημαντική, την οποίαν έχουν θίξει για πάρα πολλές φορές ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων σε διάφορες φάσεις, την απώλεια χρήσης των κατεχόμενων περιουσιών.

«Η απώλεια χρήσης δεν είναι λογιστικό μέγεθος, είναι μία πληγή ανοιχτή, μία αδικία διαρκής για τους εκτοπισμένους μας. Είναι πάνω από όλα ηθικό το ζήτημα που αφορά την ίδια την αξιοπρέπεια χιλιάδων συμπολιτών μας. Μετά από 51 χρόνια οι πρόσφυγες και τα παιδιά τους, αλλά και τα εγγόνια τους, δεν μπορούν να περιμένουν άλλα ημίμετρα άλλες υποσημειώσεις, αλλά άπιαστα σχέδια από την πολιτεία. Χρειάζεται ξεκάθαρη προσφυγική πολιτική με ισότιμη κατανομή των βαρών και με πραγματική στήριξη», σημείωσε.

Ο κ. Γιακουμή ανέφερε, επίσης, ότι η εκτελεστική εξουσία και η Κυβέρνηση έχουν υποχρέωση να σταθούν απέναντι στην ιστορία και να δώσουν λύσεις. Άλλωστε, είπε, το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί και κομμάτι του προγράμματος του Προέδρου Χριστοδουλίδη.

«Εμείς ως Βουλευτές θα στηρίξουμε κάθε πρόταση που βάζει πολιτικό πλαίσιο και πιέζει προς τη σωστή κατεύθυνση, προς αυτή την κατεύθυνση για τους εκτοπισθέντες μας. Η δική μας θέση είναι ξεκάθαρη. Οι εκτοπισθέντες του 1974, τα παιδιά τους, αλλά και τα εγγόνια τους δικαιούνται να ζουν με αξιοπρέπεια και η πολιτεία έχει καθήκον να τους το εγγυηθεί και με άλλες παραμέτρους - είτε φοροαπαλλαγές και όχι κατ΄ανάγκη να υπάρχουν τέλη από όλους - μπορούν να βρούμε τους τρόπους και να βρεθούν οι πόροι. Ίσως και από κέρδη των καζίνο ή και από άλλες παραμέτρους», κατέληξε.

