Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μιλώντας στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στον διάλογο με τις συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις για την ΆΤΑ, εκφράζοντας αισιοδοξία πως μπορεί να υπάρξει θετική κατάληξη.

«Το τελευταίο που μπορεί να επιθυμεί οποιαδήποτε κυβέρνηση είναι οι απεργίες», σημείωσε, τονίζοντας πως οι τελευταίοι δείκτες της Eurostat καταγράφουν θετικά πρόσημα στην οικονομία. «Οφείλουμε να διαφυλάξουμε αυτή τη δυναμική, μέσα από υπεύθυνο διάλογο και θεσμική σοβαρότητα», ανέφερε.

Ο κ. Λετυμπιώτης εξήγησε ότι στο πρώτο μισό της θητείας ο στόχος ήταν η αύξηση της απασχόλησης, κάτι που όπως είπε έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό, με την ανεργία –και ιδιαίτερα των νέων– να βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά. «Στο δεύτερο μισό της θητείας μας, ο στόχος είναι η περαιτέρω αύξηση της επάρκειας των μισθών και η θωράκιση της αγοραστικής τους δύναμης», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στη διαδικασία διαλόγου για την ΆΤΑ, επεσήμανε ότι ο Υπουργός Εργασίας έχει ήδη αποστείλει επιστολή προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, επισημαίνοντας ότι «υπάρχει έδαφος για να βρεθεί λύση μέσα από εντατικές διαβουλεύσεις τις επόμενες ημέρες».

Για τα «fake news» και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε και τις πρόσφατες φήμες που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα, κάνοντας λόγο για «σενάρια επιστημονικής φαντασίας». «Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται το κρατικό αεροσκάφος για μετακινήσεις του Προέδρου, όπως αβάσιμα γράφτηκε. Δυστυχώς, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια νέα μορφή υβριδικού πολέμου, τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, που απαιτεί διπλή και τριπλή προσοχή», τόνισε.

Για τις πυρκαγιές και την πολιτική προστασία

Σε ερώτηση για την κριτική που δέχθηκε η κυβέρνηση στη διαχείριση των πρόσφατων πυρκαγιών, ο κ. Λετυμπιώτης απάντησε ότι «δεν θα ήταν υπεύθυνο να αποδοθούν ευθύνες προτού συγκεντρωθούν όλα τα δεδομένα». Τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης από την πρώτη στιγμή ήταν η στήριξη των πληγέντων με άμεσα και ουσιαστικά μέτρα, ενώ παρουσίασε αριθμητικά στοιχεία για την ενίσχυση της πυροσβεστικής τα τελευταία χρόνια: «Από το 2021 μέχρι το 2025 αυξήσαμε τον αριθμό των δασοπυροσβεστών από 515 σε 705, τα επίγεια μέσα από 86 σε 108 και τα πτητικά μέσα από 4 σε 14».

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας Υφυπουργείου Πολιτικής Προστασίας, υπενθύμισε ότι υπάρχει ήδη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Ιούνιος 2025) για περαιτέρω ενίσχυση του τομέα, υπογραμμίζοντας πως «η προετοιμασία δεν θα είναι ποτέ αρκετή, αλλά θα είναι πάντα διαρκής και συνεχής».

Για τα δημόσια έργα

Αναφορικά με την καθυστέρηση στην κατασκευή του δρόμου Αγίας Μαρινούδας – Στρουμπίου, επεσήμανε ότι ο εργολάβος δεν ανταποκρίθηκε στις δεσμεύσεις του, αφού μέχρι την ημερομηνία παράδοσης είχε ολοκληρώσει μόλις το 21% των εργασιών. «Δεν πρόκειται να θυσιάσουμε έργα εθνικής σημασίας για τα συμφέροντα οποιουδήποτε εργολάβου», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση επανασχεδιάζει το έργο ώστε να γίνει τετραπλής λωρίδας αυτοκινητόδρομος, σημειώνοντας πως ήδη ξεκίνησε η διαδικασία για τη δεύτερη φάση του έργου, που θα επεκτείνει τον δρόμο μέχρι την Πόλη Χρυσοχούς.

