Λόγο για ακόμα μια σημαντική επιτυχία για τον Ευρωβουλευτή του ΔΗΣΥ & ΕΛΚ, Μιχάλη Χατζηπαντέλα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάνει ανακοίνωση του πολιτικού του γραφείου.

Όπως αναφέρεται εγκρίθηκε με ποσοστό 84% η έκθεση του στην Επιτροπή Δημόσιας Υγείας για τον προϋπολογισμό του 2026. Η έκθεση στηρίχθηκε από όλες τις πολιτικές ομάδες, ως αποτέλεσμα ουσιαστικής διαπραγμάτευσης και εποικοδομητικής συνεργασίας.

Η υιοθέτηση της έκθεσης του κ. Χατζηπαντέλα στέλνει ισχυρό μήνυμα για ενίσχυση των συστημάτων υγείας και πρόληψης της υγείας των πολιτών.

Βασικές προτεραιότητες της έκθεσης:

· Ισχυρά, ανθεκτικά και προσβάσιμα συστήματα υγείας,

· Έμφαση στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Καταπολέμησης Καρκίνου,

· Προαγωγή ψυχικής υγείας,

· Κυβερνοασφάλεια νοσηλευτηρίων,

· Διασφάλιση κρίσιμων φαρμάκων και κοινές προμήθειες,

· Ετοιμότητα συστημάτων υγείας σε κρίσεις,

· Αντιμετώπιση της αντιμικροβιακής αντοχής, των καρδιαγγειακών και σπάνιων παθήσεων, καθώς και του παιδικού καρκίνου,

· Προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής και ανάπτυξη καινοτόμων ιατρικών τεχνολογιών.

Η έκθεση δίνει επίσης έμφαση στη διασυνοριακή συνεργασία και στην καθολική, οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, με ιδιαίτερη μέριμνα για μεταμοσχεύσεις και κινητικότητα ασθενών. Παράλληλα, τονίζεται η σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού (ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, τηλεϊατρική) και η αναβάθμιση δεξιοτήτων του προσωπικού υγείας με κίνητρα και καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για σταθερή χρηματοδότηση οργανώσεων ασθενών και της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να διασφαλιστεί ο διάλογος με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Ο κ. Χατζηπαντέλα τόνισε ότι «η υγεία των πολιτών είναι επένδυση για το μέλλον της Ευρώπης. Με την έκθεση, η Ευρώπη επενδύει στη ζωή, στην πρόληψη και στην αξιοπρέπεια κάθε ασθενούς».

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηπαντέλα, «για την Κύπρο η έκθεση διασφαλίζει καλύτερη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες, αναβάθμιση των υποδομών υγείας, ενίσχυση της ψυχικής υγείας και ουσιαστική προστασία των ασθενών μας».

Η Επιτροπή Δημόσιας Υγείας καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει πιο φιλόδοξες πολιτικές για την υγεία, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και πόρους, προκειμένου να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι για τη βελτίωση της υγείας των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.