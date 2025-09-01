Ο ανασχηματισμός είναι καθαρά θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, δήλωσε τη Δευτέρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Μάριος Χαρτσιώτης, προσθέτοντας ότι οι Υπουργοί της Κυβέρνησης υλοποιούν τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης για ανακούφιση των πυρόπληκτων στην ορεινή Λεμεσό.

Ο Υπουργός μιλούσε στο περιθώριο διάσκεψης Τύπου με θέμα «Έναρξη Παγκύπριας Διαφωτιστικής Εκστρατείας γύρω από Θέματα Πρόληψης και Καταπολέμησης του Σεξισμού», στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, στη Λευκωσία.

Ερωτηθείς αν τον απασχολεί το ενδεχόμενο ενός κυβερνητικού ανασχηματισμού, ο κ. Χαρτσιώτης είπε ότι «όπως έχει τεθεί επανειλημμένως το ερώτημα αυτό και έχει απαντηθεί, είναι θέμα καθαρά του Προέδρου της Δημοκρατίας».

«Ως Υπουργοί πρέπει να είμαστε εκεί στις θέσεις μας προκειμένου να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα της διακυβέρνησης Χριστοδουλίδη, να υλοποιήσουμε το καθημερινό πρόγραμμα που έχουμε, αλλά και – ιδίως αυτή την περίοδο – να υλοποιήσουμε τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης προκειμένου να εφαρμοστούν και να εκτελεστούν όλα εκείνα τα μέτρα για να αμβλύνουμε τον πόνο, τις ζημιές και την ταλαιπωρία που έχουν υποστεί οι συμπολίτες μας μετά από αυτή την καταστροφή», είπε αναφερόμενος στη φονική πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσού.

«Ως πολιτικός προϊστάμενος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τα ενάμιση με δύο χρόνια έχουμε προσφέρει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και στην Αστυνομία Κύπρου όλα εκείνα τα εφόδια, τα οποία ήταν δυνατόν να αντιμετωπίσουν κάποιες φυσικές καταστροφές – επαναλαμβάνω, όχι αυτού του μεγέθους για το οποίο δεν ήμασταν έτοιμοι, γιατί επρόκειτο για κάτι πρωτοφανές, όπως αποδείχθηκε και από το πόρισμα των Αμερικανών», τόνισε σχετικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης.

Πηγή: ΚΥΠΕ