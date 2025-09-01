Το Κίνημα «Άλμα - Πολίτες για την Κύπρο» δίνει σήμερα στη δημοσιότητα το Καταστατικό του και ανακοινώνει τη Μεταβατική Εκτελεστική Γραμματεία. Το Καταστατικό θα κατατεθεί από τη Μεταβατική Εκτελεστική Γραμματεία στον αρμόδιο Έφορο για σκοπούς εγγραφής του Κινήματος στο Μητρώο Πολιτικών Κομμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου, ώστε το Κίνημα να αποκτήσει νομική προσωπικότητα και να μπορεί να συμμετέχει ισότιμα στις εκλογικές διαδικασίες. Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της πορείας μας.

Το Καταστατικό μας δεν είναι μια τυπική πράξη. Είναι μια ξεκάθαρη δήλωση πολιτικών αρχών, μια τομή σε σχέση με τις παθογένειες παραδοσιακών κομμάτων και η εισαγωγή ενός νέου πολιτικού πολιτισμού στη δημόσια ζωή της χώρας.

Πολιτικά, το Άλμα τοποθετείται στο χώρο του μεταρρυθμιστικού κέντρου, έχοντας ως πυξίδα τον κοινωφελή ορθολογισμό και το μεταρρυθμιστικό πρόταγμα για την αλλαγή των θεσμών, επιδιώκοντας υγιώς ανταγωνιστική οικονομία, ισχυρό κοινωνικό κράτος και στιβαρό κράτος δικαίου με θεσμικά αντίβαρα.

Το Καταστατικό, επιπλέον, περιλαμβάνει πρόνοιες που εισάγουν πραγματική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας ενός πολιτικού κόμματος:

· Όρια και ασυμβίβαστα: Η παραμονή στην ίδια θέση σε όργανο του κόμματος δεν μπορεί να ξεπερνά τις δύο συνεχόμενες θητείες. Η εναλλαγή αποτελεί θεμελιώδη αρχή, που εξασφαλίζει ανανέωση και αποτρέπει τη δημιουργία κομματικών «καριέρων» και «πελατειακών σχέσεων». Επιπλέον, όποιος εκλεγεί ή διοριστεί σε πολιτειακή θέση, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Υπουργού, Επιτρόπου ή μέλους ρυθμιστικής/εποπτικής αρχής, αποδεσμεύεται αυτοδικαίως από τα κομματικά όργανα. Το ασυμβίβαστο ισχύει για όλους, περιλαμβανομένου του Επικεφαλής, ώστε να αποκλείονται συγκρούσεις συμφερόντων και να διασφαλίζεται καθαρή διάκριση ανάμεσα στην κομματική και την πολιτειακή ιδιότητα που εμπεριέχει άσκηση εκτελεστικής εξουσίας.

· Διαφάνεια και λογοδοσία: Ο περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμος προβλέπει ήδη έλεγχο από ανεξάρτητους ελεγκτές. Θέτει ωστόσο ένα πολύ χαλαρό όριο εισφορών ύψους €50.000 ανά έτος από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Στην πράξη, ένας όμιλος εταιρειών με 10 ελεγχόμενες εταιρείες μπορεί να δώσει ετήσια εισφορά σε πολιτικό κόμμα ύφους €500.000. Το Άλμα πηγαίνει πολύ πιο πέρα, θέτοντας αυστηρότερο ανώτατο όριο εισφορών στα €25.000 ανά όμιλο εταιρειών και απαγορεύοντας πλήρως, τόσο τις εισφορές αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων, όσο και τις εισφορές εταιρειών στοιχημάτων, καζίνο ή προσώπων που δεν διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο. Παράλληλα, όλες οι πληρωμές και εισπράξεις γίνονται αποκλειστικά μέσω τραπεζικών συναλλαγών, με απόλυτη απαγόρευση χρήσης μετρητών. Τέλος, ενώ ο Νόμος επιβάλλει τη δημοσιοποίηση

των οικονομικών εισφορών μία φορά τον χρόνο, εννέα μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού έτους, το Άλμα δεσμεύεται να δημοσιοποιεί πλήρη στοιχεία κάθε μήνα, ώστε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και να μην αφήνεται καμία σκιά.

· Ηθική διάσταση στις υποψηφιότητες: Η συμμετοχή στα ψηφοδέλτια δεν εξαρτάται μόνο από την ικανοποίηση των τυπικών, νόμιμων προσόντων, αλλά και από την ικανότητα ενός ατόμου να ανταποκριθεί στα καθήκοντα της θέσης που διεκδικεί, καθώς και από το συνολικό του κοινωνικό και πολιτικό ήθος. Επιπλέον, επειδή ότι είναι νόμιμο δεν είναι κατ’ ανάγκην και ηθικό, υποψήφιοι βουλευτές με νόμιμο δικαίωμα σύνταξης από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή από δημόσιο αξίωμα, υποχρεούνται να δεσμευτούν ότι θα αποποιηθούν τη σύνταξη για όσο διάστημα θα λαμβάνουν αντιμισθία. Η απαίτηση αυτή δεσμεύει επίσης κάθε μέλος το οποίο εκλέγεται ή διορίζεται σε οποιοδήποτε δημόσιο αξίωμα.

· Συμμετοχική δομή: Το Άλμα οργανώνεται και λειτουργεί χωρίς αχρείαστες δομές, περιττή γραφειοκρατία και βαριά ιεραρχία. Η συμμετοχή των μελών στις κομματικές εργασίες μπορεί να πραγματοποιείται τόσο με φυσική παρουσία, όσο και με ψηφιακά εργαλεία. Δεν υπάρχουν υποχρεωτικές εισφορές μελών, ούτε έμμισθες θέσεις στελεχών. Η ίδρυση τοπικών ή θεματικών ομάδων μπορεί να εκκινεί με πρωτοβουλία των ίδιων των μελών.

· Διαβούλευση με κοινωνία πολιτών: Καθιερώνεται η δημόσια διαβούλευση με οργανώσεις αλλά και μεμονωμένους πολίτες πριν από τη διαμόρφωση πολιτικών. Ως πρώτη έμπρακτη εφαρμογή, οι πολιτικές μας σε όλες τις θεματικές δράσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας με σκοπό τη δημόσια διαβούλευσή τους προτού οριστικοποιηθούν.

· Αξίες και δικαιώματα: Δεσμευόμαστε σε πρακτικές και πολιτικές που σέβονται, προστατεύουν και προάγουν οριζόντια τα ανθρώπινα δικαιώματα, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, την πλήρη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες, την απόρριψη κάθε μορφής μισαλλοδοξίας και τον σεβασμό στην ελευθεροτυπία.

Δεδομένου ότι κάθε μέλος του Κινήματος έχει το δικαίωμα να εκφράζει δημόσια την προσωπική του άποψη επί ζητημάτων δημοσίου ενδιαφέροντος, από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή η πρόνοια του Καταστατικού ότι, οποιαδήποτε τέτοια άποψη δεν δεσμεύει το Άλμα, εκτός εάν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από την Εκτελεστική Γραμματεία. Για τον Επικεφαλής, τον Αναπληρωτή Επικεφαλής και τον Γραμματέα Επικοινωνίας, δεν απαιτείται τέτοια εξουσιοδότηση.

Ως μέλη της Μεταβατικής Εκτελεστικής Γραμματείας έχουν οριστεί τα ακόλουθα:

· Επικεφαλής: Οδυσσέας Μιχαηλίδης

· Αναπληρωτής Επικεφαλής: Χαρίδημος Τσούκας

· Οργανωτική Γραμματέας: Άντρη Κυθρεώτου

· Οικονομική Γραμματέας: Γεωργία (Γιούλα) Πιτσιάλη

· Γραμματέας Επικοινωνίας: Παναγιώτης Ευαγγελίδης

· Γραμματέας Επαρχιακής Ομάδας Λευκωσίας: Γιόλα Μπαργούλη

· Γραμματέας Επαρχιακής Ομάδας Λεμεσού: Νικολέττα Τσικκίνη

· Γραμματέας Επαρχιακής Ομάδας Λάρνακας: Κατερίνα Παπαραδαμάνθους

· Γραμματέας Επαρχιακής Ομάδας Πάφου: Παναγιώτης Ρουσής

· Γραμματέας Επαρχιακής Ομάδας Αμμοχώστου: Μιχάλης Δρακούδης

· Γραμματέας Επαρχιακής Ομάδας Κερύνειας: Χρίστος Στεφάνου

Τα βιογραφικά όλων των μελών της Γραμματείας θα αναρτηθούν σήμερα στην ιστοσελίδα μας.

Τα επόμενα βήματα της πολιτικής εξέλιξης του Κινήματος Άλμα έχουν ως εξής:

· 2-8 Σεπτεμβρίου: Συλλογή υπογραφών πολιτών για την αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Πολιτικών Κομμάτων.

· 14 Σεπτεμβρίου: Κατάθεση αίτησης εγγραφής.

· Εντός Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου: Ανάρτηση στην ιστοσελίδα και διαβούλευση με τους πολίτες των πολιτικών που θα υιοθετήσουμε σε όλες τις θεματικές της δημόσιας ζωής.

· Τέλη Νοεμβρίου: Ιδρυτικό Συνέδριο του Κινήματος.

· Αρχές Ιανουαρίου: Ανακοίνωση ψηφοδελτίου για τις βουλευτικές εκλογές του 2026.

Με καθαρές αρχές, διαφάνεια και συμμετοχή, το Άλμα ξεκινά να γράφει το νέο κεφάλαιο της πολιτικής ζωής της χώρας.

Από σήμερα, το Άλμα δεν είναι πια η φωνή δικαίου του ενός. Είναι η φωνή των πολιτών που απαιτούν διαφάνεια, λογοδοσία, αξιοκρατία, ισονομία, σεβασμό και ένα κράτος δικαίου ικανό να προσφέρει ασφάλεια και ευημερία. Από σήμερα, το Άλμα είναι όλοι εμείς.