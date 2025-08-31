Ο Δώρος Λοΐζου είναι η ουσία της ΕΔΕΚ, «είναι η σημαία μας, ο φάρος μας, ο κριτής μας» ανέφερε την Κυριακή ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου. Το έγκλημα της δολοφονίας του δεν παραγράφεται και η υπόθεση παραμένει ανοιχτή για την ΕΔΕΚ μέχρι να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι, είπε.

Εκφωνώντας τον επιμνημόσυνο λόγο στο μνημόσυνο του Δώρου Λοΐζου και του Χρυσήλιου Μαυρομμάτη, στον Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα, στη Λευκωσία, ο κ. Αναστασίου είπε, μεταξύ άλλων, ότι ο Δώρος Λοΐζου, «στα τριάντα χρόνια του σύντομου βίου του, αντιλήφθηκε πλήρως το νόημα της ζωής και του θανάτου, το μεγαλείο της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Και καθώς ήταν χαρισματικός, δίδαξε σε μας αυτά τα βασικά συστατικά μιας αξιοπρεπούς ζωής», επεσήμανε.

«Ο Δώρος Λοΐζου χάραξε το δικό του φωτεινό μονοπάτι μέσα στα σκοτάδια της προδοσίας και της τραγωδίας που ζούσε η Κύπρος. Ο δρόμος του Δώρου ήταν συνέχεια των δρόμων που περπάτησαν ήρωες αυτού του έθνους, από τα βάθη των αιώνων μέχρι σήμερα», ανέφερε ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ. «Και αυτόν τον δρόμο, δεν μπορούν να τον περπατήσουν όλοι. Μόνο οι ξεχωριστοί», πρόσθεσε.

«Ο Δώρος ήταν ξεχωριστός. Δεν ήταν κατά σύμπτωση ήρωας. Ήταν συνειδητός επαναστάτης. Ήταν αφοσιωμένος εραστής της ελευθερίας και της δημοκρατίας», τόνισε. «Στο ένα χέρι την πένα, για να ‘’βάζει οργή και φωτιά στα παιδιά’’, στο άλλο χέρι το ντουφέκι, τρέχοντας ‘’στους δρόμους και στις πλατέες’’», πρόσθεσε.

«Η δολοφονία του Δώρου Λοΐζου, ως θλιβερή συνέπεια της απόπειρας κατά του Βάσου Λυσσαρίδη, δεν ήταν τυχαία. Έχουμε χρέος να επαναλαμβάνουμε το τι προηγήθηκε, όχι μόνο για να αναζητήσουμε την αλήθεια, όχι μόνο για να μαθαίνουν οι επόμενοι, αλλά και γιατί κάποια στιγμή οι εγκληματίες πρέπει να ξεσκεπαστούν και να τιμωρηθούν», υπογράμμισε ο Νίκος Αναστασίου.

«Η δολοφονία του Δώρου έγινε στο φως της ημέρας. Ήξεραν οι δολοφόνοι πως δεν θα τους έψαχναν, πως δεν κινδύνευαν με σύλληψη, πως δεν θα υπήρχαν μαρτυρίες. Η μαρτυρία μιας γυναίκας κάπου χάθηκε υποτίθεται», ανέφερε. «Ενώ όλοι ξέρουν ποιοι είναι οι δολοφόνοι, ποτέ δεν συνελήφθησαν, δεν διώχτηκαν και δεν καταδικάστηκαν», συμπλήρωσε.

«Εμείς δεν δεχόμαστε ότι το έγκλημα παραγράφηκε. Η υπόθεση για μας παραμένει ανοιχτή. Και θα παραμείνει ανοιχτή, μέχρι να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι, για να δικαιωθούν τα αγαπημένα πρόσωπα του Χρυσήλιου Μαυρομμάτη, ο οποίος βρέθηκε στην κόλαση των πυρών και έχασε τη ζωή του», επεσήμανε ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ.

Καταληκτικά, ανέφερε ότι «για εμάς τους εδεκίτες, ο Δώρος Λοΐζου είναι η σημαία μας, ο φάρος μας, ο κριτής μας. Ο Δώρος Λοΐζου είναι η ουσία της ΕΔΕΚ. Και η ουσία της ΕΔΕΚ εκφράζεται μέσα από τους στίχους του: ‘’Πάντως, εμείς θα τους αντισταθούμε, όποιοι και να ’ναι, όσο δυνατοί και να ’ναι’’».

Πηγή: ΚΥΠΕ