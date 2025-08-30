Τον ενθουσιασμό τους για τον ιστορικό καλαθοσφαιρικό αγώνα Κύπρου – Ελλάδας, στο πλαίσιο του Γ’ Ομίλου του EuroBasket 2025, που ξεκίνησε λίγο μετά τις 18:00 στο αθλητικό κέντρο «Σπύρος Κυπριανού», εξέφρασαν η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου και η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, κατά την είσοδο τους στο γήπεδο.

Όπως ανέφερε η Πρόεδρος της Βουλής, «είμαστε ενθουσιασμένοι όλοι γιατί είναι ένας εθνικός αγώνας, ένας ιστορικός αγώνας, με κοινό εθνικό ύμνο». «Μόνο περηφάνια και για την εθνική ομάδα της Ελλάδας αλλά και για την εθνική ομάδα της Κύπρου», συμπλήρωσε.

Ευχόμενη καλή επιτυχία, υπέδειξε ότι «όποιος και να κερδίσει, ο ελληνισμός είναι κερδισμένος» και εξέφρασε τη χαρά της που το κοινό θα απολαύσει τον αγώνα σε μια διοργάνωση που φιλοξενείται στην Κύπρο.

«Ελπίζουμε να ανταποκριθούμε όπως χρειάζεται και ήδη οι εντυπώσεις είναι θετικές και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι γι' αυτό», ανέφερε η Αννίτα Δημητρίου.

Από την πλευρά της, η Υπουργός Παιδείας είπε πως πρόκειται για ένα ιστορικό παιχνίδια και μια ευκαιρία να απολαύσουν όλη την καλαθόσφαιρα και πως, την ίδια ώρα, αποτελεί μια ιδιαίτερη στιγμή, «μια ικανοποίηση τεράστια και περηφάνια για τον τόπο μας που φιλοξενεί τέτοιου είδους μεγάλες διοργανώσεις».

Η Αθηνά Μιχαηλίδου σημείωσε ότι, παράλληλα, «το μήνυμα που βγαίνει είναι γενικότερα η αγάπη για τον αθλητισμό, αυτό που γίνεται με τη νεολαία μας, να δίνουμε τα μηνύματα ότι υπάρχουν πρότυπα και βγαίνουν πρότυπα από τις διοργανώσεις αυτές, ώστε τα παιδιά - γιατί μας ενδιαφέρει πολύ αυτό - να μπορούν να ακολουθήσουν σωστούς δρόμους, μακριά από οποιουσδήποτε άλλους κινδύνους».

Πηγή: ΚΥΠΕ