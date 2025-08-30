Για νέα υπονόμευση του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου από τις ΗΠΑ, κάνει λόγο το ΑΚΕΛ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, «η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να ανακαλέσει τις βίζες για τους αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Αρχής πριν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών συνιστά κατάφωρη πρόκληση ενάντια στο διεθνές δίκαιο και μια νέα υπονόμευση του ΟΗΕ και των Ψηφισμάτων του. Συνιστά επίσης ευθεία παραβίαση των δεσμεύσεων των ΗΠΑ όπως προκύπτουν από τη Συμφωνία του 1947 για την Έδρα του ΟΗΕ, δεδομένου ότι το Κράτος της Παλαιστίνης είναι παρατηρητής στον ΟΗΕ».

Σημειώνει πως, «η απόφαση αυτή -που προφανώς λήφθηκε προς ικανοποίηση του καθεστώτος Νετανιάχου- επιβεβαιώνει ότι η συνεχιζόμενη γενοκτονία του Ισραήλ στην Παλαιστίνη συντελείται με την ανοικτή στήριξη των ΗΠΑ και ότι στο στόχαστρο του Ισραήλ και των ΗΠΑ βρίσκεται ολόκληρος ο παλαιστινιακός λαός και η ηγεσία του. Το ΑΚΕΛ υπογραμμίζει ότι συνεχιζόμενη και μεθοδική υπόσκαψη του ΟΗΕ από τις κυβερνήσεις Τραμπ και Νετανιάχου είναι επικίνδυνη και πρέπει να εμποδιστεί από τα κράτη και τους λαούς του κόσμου».

