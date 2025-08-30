Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ και Βουλευτής Ονούφριος Κουλλά, σε δήλωσή του για τις νέες αυξήσεις στα ενοίκια, τόνισε ότι η στεγαστική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με ημίμετρα. Όπως υπογράμμισε, τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν καταδεικνύουν πως τα ενοίκια συνεχίζουν να αυξάνονται, με πρώτα θύματα τους φοιτητές, τις οικογένειές τους αλλά και τα νεαρά ζευγάρια. Ο ίδιος υπενθύμισε ότι εδώ και δύο χρόνια είχε εκτιμηθεί σωστά πως χρειάζονται πολύ περισσότερες και πιο ριζοσπαστικές παρεμβάσεις για να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά το πρόβλημα.

Μεταξύ των προτάσεων που επαναφέρει είναι η στήριξη στον ΚΟΑΓ ώστε να προσφέρει πολύ περισσότερες κατοικίες, η επιτάχυνση της παραχώρησης πολεοδομικών αδειών, η παραχώρηση περισσότερων δικαιωμάτων για ανέγερση ανώγειου κατοικίας στην ύπαιθρο, η επιτάχυνση της δημιουργίας φοιτητικών εστιών, ο απεγκλωβισμός περίκλειστων τεμαχίων και η αναθεώρηση τοπικών σχεδίων, καθώς και η παροχή κινήτρων σε νεαρά ζευγάρια για την αγορά, ανακαίνιση ή επέκταση παλαιών κατοικιών.

Παράλληλα, θεωρεί αναγκαία την προσαρμογή όλων των στεγαστικών χορηγιών και των εισοδηματικών κριτηρίων, τουλάχιστον με βάση τον πληθωρισμό των τελευταίων ετών. Καταλήγοντας, ο κ. Κουλλάς υπογράμμισε ότι η στέγαση των νέων πρέπει να ξαναγίνει εφικτή για όλους.