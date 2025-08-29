Η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, ενημέρωσε την Παρασκευή τους απόδημους για την επικείμενη ανάληψη από την Κυπριακή Δημοκρατία της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η Υφυπουργός παρουσίασε τους στόχους, το όραμα και τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, επισημαίνοντας ότι «η ανάληψη της Προεδρίας αποτελεί στιγμή ευθύνης, αλλά πάνω απ’ όλα είναι μια στιγμή ευκαιριών για τη χώρα μας».

Υπογράμμισε ότι η Κύπρος θα αξιοποιήσει αυτή τη μοναδική ευκαιρία για να ενισχύσει τον γεωπολιτικό της ρόλο, να αναβαθμίσει τη θέση της στην ΕΕ και διεθνώς, αλλά και «για να διαφωτίσουμε για το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και κατοχής ευρωπαϊκού εδάφους».

Αναφερόμενη στην πρόθεση της Κυπριακής Προεδρίας να ενισχύσει τον ρόλο της ΕΕ στην περιοχή μας, τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει την Προεδρία «ως ένα εξωστρεφές, έμπειρο κράτος μέλος, με μια ισχυρή, ανθεκτική οικονομία. Ένα κράτος μέλος που πιστεύει βαθιά σε περαιτέρω ολοκλήρωση και σε περισσότερη Ένωση. Με ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα. Ως αξιόπιστος, σταθερός εταίρος, ικανός να φέρει τους στρατηγικούς συμμάχους του ακόμη πιο κοντά. Και να αξιοποιήσει αυτές τις σχέσεις για να ενισχύσει τον ρόλο της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα».

Αναφέρθηκε, παράλληλα, στις υψηλές απαιτήσεις της ανάληψης της Προεδρίας από οργανωτικής πλευράς, υπογραμμίζοντας ότι σε διάστημα μόλις 181 ημερών η Κύπρος θα φιλοξενήσει εκατοντάδες συναντήσεις και συνέδρια, χιλιάδες επισκέπτες και εκατοντάδες πολιτιστικές εκδηλώσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Επανέλαβε ότι η Κυπριακή Προεδρία είναι «μια εθνική αποστολή που υπερβαίνει τα στενά σύνορα της πατρίδας μας», και επεσήμανε τον καθοριστικό ρόλο των μελών της Διασποράς στην επιτυχή μεταφορά των μηνυμάτων της Κυπριακής Προεδρίας στις χώρες διαμονής τους.

Η Υφυπουργός ευχαρίστησε θερμά τους Κύπριους και τις Κύπριες της Διασποράς για τη διαχρονική τους προσφορά, σημειώνοντας ότι "είστε η καρδιά της Κύπρου εκτός συνόρων".

"Η πιο πειστική φωνή, η πιο ισχυρή παρουσία μας, εκεί όπου η πατρίδα δεν μπορεί να βρίσκεται καθημερινά. Με τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσετε, με την πολιτική σας παρουσία, με τις παρεμβάσεις σας, με τη δυναμική και οργανωμένη σας δράση, κρατάτε την Κύπρο και το κυπριακό πρόβλημα ψηλά στην ατζέντα, στις χώρες διαμονής σας", είπε απευθυνόμενη στους απόδημους.