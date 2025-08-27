Στη στήριξη προς τα σχολεία της ομογένειας και σε σχολεία στις κοινότητες εγκλωβισμένων στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου αναφέρθηκε στην ομιλία της στο Παγκόσμιο Ετήσιο Συνέδριο Κυπρίων Διασποράς η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου.

Η κ. Μιχαηλίδου υπογράμμισε τη σημασία της ελληνικής παιδείας, ως θεματοφύλακα της ταυτότητας, αναφέροντας ότι «μέσα από την εκπαίδευση της ομογένειας, μαζί με τη διαπαιδαγώγηση και ολοκληρωμένη διαμόρφωση των χαρακτήρων των παιδιών μας, κρατάμε ζωντανό τον ελληνισμό και την εθνική μας συνείδηση στο εξωτερικό». Σημείωσε ότι η παροικιακή εκπαίδευση παρουσιάζει συνεχή ανοδική πορεία και πρόσθεσε ότι το Υπουργείο ενισχύει ποικιλοτρόπως τα σχολεία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Η Κυπριακή Πολιτεία θα συνεχίσει να συμπαραστέκεται ενεργά στις προσπάθειες της ομογένειας, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της παροικιακής εκπαίδευσης και την καλύτερη αντιμετώπιση των πολλών και ποικίλων προκλήσεων που αναφύονται καθημερινά», διαβεβαίωσε η κ. Μιχαηλίδου.

Ενημέρωσε, επίσης, για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για παροχή δωρεάν μαθημάτων για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, όχι μόνο για μαθητές αλλά και για τους συμβίους τους, σε ΚΙΕ και Επιμορφωτικά, καθώς και για την αναθεώρηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας, αοού αντί για 10 χρόνια παραμονής στο εξωτερικό, θα απαιτούνται 7 χρόνια, για να δικαιούνται κάλυψη χορηγίας για φοίτηση παιδιών σε ιδιωτικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ σημείωσε ότι η χορηγία αυξάνεται από 768 ευρώ σε 1000 ευρώ.

«Εκτός από τη προσπάθεια να εκσυγχρονίσουμε το σχολείο με τη στροφή στις δεξιότητες αντί στη στεγνή γνώση, σε επίπεδο διεθνοποίησης Ανώτερης Εκπαίδευσης, καταφέραμε να δώσουμε, με τη βοήθεια της Βουλής τη δυνατότητα και στα δημόσια πανεπιστήμια μας να προσφέρουν ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα. Ήδη, προσφέρουν μεταπτυχιακά», πρόσθεσε η Υπουργός.

Σε ό,τι αφορά τα σχολείο στις κοινότητες εγκλωβισμένων στις κατεχόμενες από την Τουρκία περιοχές της Κύπρου, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι κατά τη σχολική χρονιά 2004-2005, «μετά από συνεχείς και επίμονες προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας και παρά τα ισχυρά εμπόδια που προέβαλλαν συστηματικά οι κατοχικές αρχές, επαναλειτούργησε, για πρώτη φορά μετά την τουρκική εισβολή του 1974 το Εξατάξιο Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου».

Πρόσθεσε ότι προς το τέλος της ίδιας χρονιάς επαναλειτούργησε το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο. Το Δημοτικό Σχολείο Κορμακίτη, επαναλειτούργησε τη σχολική χρονιά 2023-2024, στον χώρο του Κέντρου Συνεργασίας Κορμακίτη, και το νηπιαγωγείο λειτουργεί από φέτος. Σημειώνεται ότι τη σχολική χρονιά 2024-2025 φοιτούσαν στο Νηπιαγωγείο Ριζοκαρπάσου 12 παιδιά, στο Δημοτικό Σχολείο Ριζοκαρπάσου 18 παιδιά και στο εξατάξιο Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου 15 παιδιά. Ταυτόχρονα, στο Δημοτικό Σχολείο Κορμακίτη φοιτούσε ένα παιδί, ενώ στο νηπιαγωγείο άλλα δύο.

Υπογράμμισε ότι στα κατεχόμενα σχολεία εφαρμόζονται τα αναλυτικά και τα ωρολόγια προγράμματα που ισχύουν στην προδημοτική, δημοτική και μέση εκπαίδευση και ότι τα παιδιά αξιολογούνται στην βάση των ίδιων πρακτικών που ισχύουν στις ελεύθερες περιοχές. «Τα τελευταία δύο χρόνια στηρίζουμε οικονομικά ολιγοήμερες εκπαιδευτικές εκδρομές που πραγματοποιούν οι μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και τον Σύνδεσμο Γονέων», πρόσθεσε η Υπουργός, σημειώνοντας ότι στόχος είναι να αποκτήσουν εμπειρίες και ερεθίσματα οι μαθητές μέσα από τα ταξίδια αυτά.

Ανέφερε, εξάλλου, ότι σύμφωνα με ειδική νομοθεσία που βρίσκεται σε ισχύ, διορίζονται κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί λειτουργοί που ανήκουν στην κατηγορία των εγκλωβισμένων στη βάση διαβαθμισμένων κριτηρίων, καθώς και ότι, μετά την ολοκλήρωση της φοίτησής τους, οι εγκλωβισμένοι μαθητές και μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, χωρίς να παρακαθίσουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης.

«Στους εγκλωβισμένους μας, άλλωστε, στους θεματοφύλακες των κατεχόμενων μας εδαφών και της εθνικής μας ταυτότητας, οφείλουμε την πιο ισχυρή ελπίδα μας για τις επιστροφή και την απελευθέρωση της πατρίδας μας», σημείωσε κλείνοντας η Υπουργός, υπενθυμίζοντας και τη σημασία της συμπαράστασης της ομογένειας, «με την εντατικοποίηση της προβολής του ζητήματος στο διεθνές προσκήνιο».