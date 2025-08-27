Για την ανάγκη αποφυγής δημιουργίας επικίνδυνων προηγούμενων στην Ουκρανία, μίλησαν η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου και ο Πρέσβης της Ουκρανίας στην Κύπρο Ruslan Nimchynskyi, σε αποχαιρετιστήρια συνάντηση που είχαν με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της θητείας του στην Κύπρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων, η κ. Δημητρίου ευχαρίστησε τον κ. Nimchynskyi για την εξαιρετική συνεργασία, που αναπτύχθηκε μεταξύ της Βουλής και της Πρεσβείας της Ουκρανίας στη διάρκεια της θητείας του και για τη σημαντική συμβολή του στην περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Η Πρόεδρος της Βουλής επαναβεβαίωσε τη σταθερή θέση αρχών και την αλληλεγγύη της Κύπρου και της Βουλής των Αντιπροσώπων προς την Ουκρανία και τον λαό της, στη βάση του διεθνούς δικαίου, υπογραμμίζοντας ότι η Κύπρος στηρίζει με συνέπεια την ανεξαρτησία, κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Η κ. Δημητρίου τόνισε ότι η Κύπρος, ως εκ της δικής της οδυνηρής εμπειρίας, κατανοεί πλήρως τι σημαίνει εισβολή και κατοχή και ότι ασπίδα των χωρών που υφίστανται τις συνέπειές της είναι η ακλόνητη δέσμευσή τους στις αρχές του διεθνούς δικαίου.

«Η Πρόεδρος της Βουλής σημείωσε την ενεργό συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στις συζητήσεις και αποφάσεις για την Ουκρανία σε επίπεδο ΕΕ και διαβεβαίωσε για τη στήριξη εκ μέρους της Κύπρου της ευρωπαϊκής πορείας της Ουκρανίας», αναφέρεται.

Αναφερόμενη στις τρέχουσες εξελίξεις, προστίθεται, η κ. Δημητρίου «υπογράμμισε τη σημασία μιας ξεκάθαρης και ενιαίας φωνής στο επίπεδο των κρατών μελών της ΕΕ και της διασφάλισης της καθολικής εφαρμογής των αρχών και αξιών της Ένωσης. Τόνισε επίσης ότι η αποφυγή της δημιουργίας επικίνδυνων προηγούμενων είναι ζωτικής σημασίας».

Ο Πρέσβης της Ουκρανίας εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς την Πρόεδρο της Βουλής για την αγαστή συνεργασία και τη διαχρονική στήριξη της Κύπρου προς τη χώρα του, στη βάση κοινών αρχών και του παραλληλισμού των δύο περιπτώσεων.

Ο κ. Nimchynskyi επαναβεβαίωσε τη σταθερή θέση της χώρας του υπέρ μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο κυπριακό πρόβλημα, στη βάση του διεθνούς δικαίου και των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι η επιμονή και αποφασιστικότητα της Κύπρου αποτελεί παράδειγμα για τον ουκρανικό λαό.

Αναφερόμενος στις εν εξελίξει συνομιλίες για την Ουκρανία, ο κ. Nimchynskyi επισήμανε ότι η ειρηνευτική διαδικασία δεν επιτυγχάνεται με το τέλος του πολέμου, αλλά διαρκεί χρόνια και προειδοποίησε για τις συνέπειες που θα έχει ενδεχόμενη δημιουργία επικίνδυνων προηγούμενων για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη.