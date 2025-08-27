Σφοδρή κριτική ασκεί το ΑΚΕΛ στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι στα πιο κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ενεργειακή ασφάλεια της Κύπρου δεν διαθέτει ούτε απαντήσεις ούτε λύσεις.

Σε ανακοίνωση του κόμματος τονίζεται ότι το έργο της έλευσης φυσικού αερίου για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής – που, όπως σημειώνεται, αποτελεί τον μόνο δρόμο για ουσιαστική μείωση του κόστους ηλεκτρισμού – οδηγείται σε νέες καθυστερήσεις ή ακόμα και σε αδιέξοδο. Το ΑΚΕΛ επισημαίνει ότι οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για χρονοδιαγράμματα δεν επαληθεύτηκαν, ενώ οι πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη περί αναμονής μελέτης για την υποδομή στο Βασιλικό έρχονται σε αντίθεση με τον Υπουργό Ενέργειας που μιλούσε για εναλλακτικά σχέδια.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε μεγάλες καθυστερήσεις στον εκσυγχρονισμό της μονάδας Δεκέλειας, καθώς και σε στασιμότητα στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, με το κόστος να εκτοξεύεται και την κυβέρνηση να εμφανίζεται με αντιφατικές θέσεις: ο Υπουργός Οικονομικών εκφράζει επιφυλάξεις για το οικονομικό σκέλος, ενώ ο Υπουργός Ενέργειας στηρίζει το έργο.

Σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, οι εξελίξεις αυτές εγκλωβίζουν τους καταναλωτές σε υψηλές τιμές ηλεκτρισμού, αφήνουν τη χώρα εκτεθειμένη σε ενεργειακή ανασφάλεια και αυξάνουν τον κίνδυνο γενικευμένων μπλακάουτ.

Το κόμμα υπογραμμίζει ότι η κοινωνία δεν ζητά άλλες υπεκφυγές αλλά ασφάλεια και προσιτές τιμές, καλώντας την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της αντί να περιορίζεται, όπως αναφέρει, σε καταγγελίες κατά της προηγούμενης διακυβέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ, στην οποία υπήρξε βασικό στέλεχος ο σημερινός Πρόεδρος.