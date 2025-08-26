Μήνυμα ενότητας και συνέχισης του αγώνα για απελευθέρωση και επανένωση έστειλε η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου σε ομιλία της κατά την έναρξη του Παγκοσμίου Συνεδρίου Κυπρίων της Διασποράς, τονίζοντας τον ανεκτίμητο ρόλο των αποδήμων στη διατήρηση της ταυτότητας και την προώθηση του Κυπριακού.

Παράλληλα σημείωσε το ρόλο των αποδήμων στην πρόσφατη παραίτηση του Βρετανού βουλευτή μετά την επίσκεψή του στα κατεχόμενα.

Η κα Δημητρίου, εκανε λόγο για ιδιαίτερο δεσμό των αποδήμων με την Κύπρο.

«Γιατί, ακόμα κι αν βρίσκεστε μακριά, κουβαλάτε την πατρίδα στην ψυχή σας. Είναι η αφετηρία σας, η ρίζα σας, το σταθερό σημείο αναφοράς σας», είπε.

Αναφερόμενη στο Κυπριακό και τις τραγικές συνέπειες της τραγωδίας του 1974, σημείωσε τη σταθερή θέση για ανάγκη απελευθέρωσης και επανένωσης του τόπου, μια λύση που θα άρει την παράνομη εισβολή και κατοχή, τον εποικισμό και την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς, μια λύση σύμφωνα με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες.

«Η σκληρή πραγματικότητα δεν επιτρέπει την αδράνεια. Η ιστορική μνήμη μάς κρατά σε εγρήγορση, αναγνωρίζοντας τη δυναμική των καιρών σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον με πολέμους να μαίνονται, ανθρώπινα δικαιώματα να παραβιάζονται και θεμελιώδεις αξίες όπως η εθνική κυριαρχία και η δικαιοσύνη να διακυβεύονται», είπε.

Πρόσθεσε ότι η Κύπρος, με τη σειρά της, γεωγραφικά τοποθετημένη σε ένα πραγματικό σταυροδρόμι, αντιμετωπίζει μεγάλου εύρους και σημασίας προκλήσεις, τις οποίες καλείται να διαχειριστεί.

Σημείωσε παράλληλα ότι την ίδια στιγμή ανοίγονται μεγάλες ευκαιρίες και κάλεσε τους απόδημους να σταθούν αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια.

«Η συμβολή σας στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Κύπρου είναι εξάλλου ανεκτίμητη», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι οι επιτυχίες τους τιμούν την Κύπρο και αποδεικνύουν το σθένος, την εργατικότητα και τις ικανότητες του κυπριακού λαού.

«Υπήρξατε και παραμένετε οι θεματοφύλακες των παραδόσεων και της γλώσσας μας στο εξωτερικό, οι πρεσβευτές μιας Κύπρου που δεν γνωρίζει σύνορα, και ο συνδετικός κρίκος που την κρατά ζωντανή σε κάθε γωνιά του πλανήτη, αποπνέοντας τις αξίες και την κληρονομιά της», είπε. .

Τους κάλεσε ακόμα να κρατήσουν ζωντανό το κυπριακό πνεύμα, να διδάξουν τα παιδιά τους την ελληνική γλώσσα και την κυπριακή ιστορία, να μοιραστούν την τεχνογνωσία του και να συμμετάσχουν στην οικοδόμηση διαύλων επικοινωνίας, συνεργασίας και ανάπτυξης.

«Και, πάνω απ’ όλα, να συνεχίσετε να αποτελείτε τη φωνή μας προς τη διεθνή κοινότητα και τον κόσμο, μεταφέροντας το μήνυμα των αγώνων και των προσδοκιών μιας χώρας για δικαιοσύνη και ελευθερία, μιας χώρας αγωνίζεται για την απελευθέρωση, την επανένωση και την ειρήνη», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία και τον καθοριστικό ρόλο της Ομογένειας και προκύπτει ως αδήριτη ανάγκη η δημιουργία δομών και προγραμμάτων που θα διευκολύνουν μια αναγκαία αμοιβαία επικοινωνία στο πλαίσιο των επενδυτικών ευκαιριών, των πολιτιστικών αλλαγών και της επιστημονικής συνεργασίας.

