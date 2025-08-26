Διαφοροποιούνται τα πλάνα του Δήμου Ακάμα σχετικά με τις επόμενες ενέργειες του σε ό,τι αφορά τις εκδηλώσεις του στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας, όπως ανακοινώθηκε μετά την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης, ενώ αποξηλώθηκε και η εξέδρα που είχε τοποθετηθεί στην περιοχή το Σάββατο για σκοπούς διοργάνωσης εκδήλωσης.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στα γραφεια του Τμήματος Γεωργίας, στην Πάφο, στην παρουσία του Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος Δρ. Χριστόδουλου Μεσημέρη, του Προέδρου του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη, του Δημάρχου Ακάμα Μαρίνου Λάμπρου και εκπροσώπων εμπλεκόμενων υπηρεσιών και τμημάτων.

Σε δηλώσεις του ο κ. Μεσημέρης εκτίμησε πως η εξέλιξη του θέματος βρίσκεται σε «σωστή βάση», δηλώνοντας πως βρίσκονται σε πλήρη συνεργασία με όλους τους φορείς, για να διασφαλίσουν ότι δεν θα επαναληφθούν τα οποιαδήποτε φαινόμενα τα οποία ενδεχομένως να υποβαθμίζουν την ποιότητα του περιβάλλοντος ειδικότερα στις προστατευόμενες περιοχές.

Η προστασία του περιβάλλοντος, είπε, είναι κάτι το οποίο αποτελεί προτεραιότητα από όλες τις αρχές.

Πρόσθεσε επίσης πως ο Δήμαρχος του Ακάμα Μαρίνος Λάμπρου τους γνωστοποίησε ότι έχει διαφοροποιήσει τα πλάνα σε ό,τι αφορά τις επόμενες δραστηριότητες και εκδηλώσεις που προγραμματίζει για την χωροθέτηση σε περιοχές που δεν θα παρουσιάζουν το οποιοδήποτε θέμα υποβάθμισης των περιβαλλοντικών παραμέτρων, ειδικότερα των παραμέτρων που αφορούν τις προστατευόμενες περιοχές.

Ο κ. Μεσημέρης σημείωσε ακόμη ότι, «σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθούμε την σωστή διαδικασία, να αγγίζουμε την ουσία, τις δυνητικές επιπτώσεις στις προστατευόμενες περιοχές και ασφαλώς το Τμήμα Περιβάλλοντος αναλαμβάνει πρωτοβουλία να ενημερώσει κατάλληλα, να καθοδηγήσει κατάλληλα όλες τις αρχές αδειοδότησης για να μπορέσουμε να αποφύγουμε την οποιαδήποτε επανάληψη δραστηριοτήτων ή έργων που ενδεχομένως να επηρεάζουν τα προστατευόμενα μας είδη».

Η συζήτηση συνέχισε, «έδωσε αποτελέσματα, έδωσε κατεύθυνση για το πώς πρέπει να ενεργούμε από εδώ και στο εξής, έδωσε διαφοροποίηση των πλάνων του Δήμου Ακάμα σε ό,τι αφορά τις εκδηλώσεις στην συγκεκριμένη περιοχή» προσθέτοντας πως «ήδη έχει γίνει αποξήλωση της πλατφόρμας και οι ενέργειες από εδώ και στο εξής θα ακολουθούν το αυστηρό πλαίσιο του θεσμικού πλαισίου που υπάρχει».

Ερωτηθείς κατά πόσο θα διεξαχθεί το βράδυ της Παρασκευής το φεστιβάλ χαρουπιού που διοργανώνει ο Δήμος Ακάμα για 13η χρονιά ο κ. Μεσημέρης ανέφερε πως το φεστιβάλ, όπως και κάθε άλλη παρόμοια εκδήλωση αποτελεί μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και δραστηριότητας και σε καμία περίπτωση δεν απαγορεύεται η οποιαδήποτε δραστηριότητα σ’ αυτό το πλαίσιο.

Αυτό το οποίο, ωστόσο, θα πρέπει να έχουμε όλη υπόψη μας, ειδικότερα σε δραστηριότητες που γειτνιάζουν ή εντάσσονται σε περιοχές προστατευόμενες, συνέχισε, είναι ότι θα πρέπει να ακολουθούμε συγκεκριμένη διαδικασία υποβολής του αιτήματος για να μπορέσει να εξεταστεί το αίτημα μέσα από τις σχετικές πρόνοιες του θεσμικού πλαισίου.

Είπε ακόμη πως δόθηκε και η καθοδήγηση στην τοπική αρχή πώς από εδώ και στο εξής θα πρέπει να ενεργούμε.

Πρόσθεσε ακόμη πως ως Τμήμα Περιβάλλοντος θα δώσουν σχετική καθοδήγηση σε όλες τις αρχές αδειοδότησης, για να αποφεύγονται αχρείαστες ενέργειες που δεν συνάδουν με τις πρόνοιες του θεσμικού πλαισίου.

Ερωτηθείς για τις διαφοροποιήσεις που θα γίνουν ο κ. Μεσημέρης σημείωσε πως οι διαφοροποιήσεις αυτές λαμβάνουν υπόψη τις ευαισθησίες της προστατευόμενης περιοχής έτσι ώστε να διαφοροποιηθεί η χωροθέτηση και ενδεχομένως ο τρόπος λειτουργίας και ο τρόπος που θα γίνεται η δραστηριότητα, για μην δημιουργήσει την οποιαδήποτε οχληρία ή παρεμπόδιση του προστατευόμενου είδους.

Ανάλογα με την περίπτωση, συμπλήρωσε ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος, λαμβάνεται υπόψη η οποιαδήποτε διαφοροποίηση ή εξέλιξη του θέματος.

Έστειλε επίσης το μήνυμα ότι η οποιαδήποτε εκδήλωση θα πρέπει εκ των προτέρων να γνωστοποιείται για να μπορέσουν οι αρμόδιες αρχές στην περίπτωση που γειτνιάζει ή εντάσσεται σε προστατευόμενες περιοχές να υπάρχει η κατάλληλη αξιολόγηση, καθοδήγηση και η σχετική έγκριση ή η διαφοροποίηση ενδεχομένως των παραμέτρων για να μπορεί να γίνει εκδήλωση με σωστά αποδεκτά περιβαλλοντικό τρόπο.

Ο κ. Μεσημέρης είπε πως «θα γίνει εξέταση του νέου προτεινόμενου χώρου» και αφού υποβληθεί το αίτημα από τον φορέα υλοποίησης της δραστηριότητας, τον Δήμο Ακάμα, θα εξεταστεί «και ανάλογα με τα δεδομένα θα εκδώσουν την έγκριση τους».

Θεωρώ, είπε, ότι είναι σωστή και ενδεδειγμένη διαδικασία προσθέτοντας πως θα δουν στην πορεία πώς θα αξιολογήσουν το αίτημα το οποίο «εκ των προτέρων είναι μέσα στο πλαίσιο που θα μπορούσε να δοθεί η έγκριση για τον νέο χώρο» όπως ανέφερε.

Σε ερώτηση κατά πόσο το Τμήμα Περιβάλλοντος θα λάβει μέτρα εναντίον του Δ. Ακάμα για την διοργάνωση του Σαββάτου ο κ. Μεσημέρης είπε πως το θέμα της εκδήλωσης που έγινε θα διερευνηθεί και θα εξεταστεί κατά πόσο υπάρχει θέμα εφαρμογής και υποβολής της νομοθεσίας.

Άρα, είπε, το Τμήμα Περιβάλλοντος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σχετικής νομοθεσίας θα διερευνήσει το θέμα και ανάλογα θα λάβει τα μέτρα επιβολής της νομοθεσίας. Ξεκαθάρισε επίσης πως το Τμήμα Περιβάλλοντος δεν έδωσε την έγκριση του για την πρώτη εκδήλωση του Δ. Ακάμα όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία.

Ερωτηθείς κατά πόσο ως Τμήμα Περιβάλλοντος διαπίστωσαν ότι από παρόμοιες τέτοιες εκδηλώσεις έχει επηρεαστεί το περιβάλλον και κατ’ επέκταση οι χελώνες στη συγκεκριμένη περιοχή, ο κ. Μεσημέρης ανέφερε πως δεν έχει ολιστική απάντηση, δηλώνοντας πως η κάθε περίπτωση είναι μοναδική και εξετάζεται μοναδικά.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, μετά το πέρας της σύσκεψης, σε δηλώσεις του ανέφερε πως έγινε μια προσπάθεια τις τελευταίες ημέρες για δημιουργία «τρικυμίας σε ένα ποτήρι νερό».

Με αφορμή τις διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες του Δ. Ακάμα, στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Πέγειας και εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούντο για δεκάδες χρόνια, συνέχισε ο κ. Πιττοκοπίτης «φέτος για παράδοξο τρόπο προσπάθησαν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι με αυτές τις δραστηριότητες θα καταστραφεί το φυσικό περιβάλλον, οι φώκιες και οι χελώνες».

Πρόσθεσε επίσης πως στην σημερινή σύσκεψη, στην παρουσία του Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, έχουν τεθεί και έχουν συναποφασιστεί οι διαδικασίες που θα ακολουθούνται από τώρα και στο εξής σε παρόμοιας φύσεως δραστηριότητες στην συγκεκριμένη περιοχή.

Εκτίμησε επίσης πως με την σημερινή συνάντηση οι οποιεσδήποτε παρεξηγήσεις και λανθασμένες εντυπώσεις έχουν δημιουργηθεί «λύονται και προχωρούμε μπροστά».