Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο ζήτημα του δρόμου Πάφου–Πόλης ασκεί ο ΔΗΣΥ, μέσω δήλωσης του Εκπροσώπου Τύπου και βουλευτή Ονούφριου Κουλλά.

Όπως αναφέρει, οι πρόσφατες αρνητικές εξελίξεις «επιβεβαιώνουν τους αρχικούς φόβους ότι οι αποφάσεις και οι χειρισμοί της κυβέρνησης θα οδηγήσουν σε μεγάλες καθυστερήσεις και ιδιαίτερα αυξημένο κόστος».

Ο κ. Κουλλάς υπογράμμισε ότι πρόκειται για έργο «υψίστης σημασίας για την οδική ασφάλεια και την ανάπτυξη της υπαίθρου», το οποίο συζητείται εδώ και δεκαετίες, αλλά «δυστυχώς θα παραμείνει στάσιμο, με απρόβλεπτες συνέπειες και σοβαρό κόστος για τους πολίτες».

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για «αναβλητικότητα, επικοινωνιακή διαχείριση και ελλιπή παρακολούθηση», τονίζοντας ότι «ούτε καν τις εγγυητικές δεν καταφέραμε να εξασφαλίσουμε».

Ο ΔΗΣΥ καλεί την κυβέρνηση «να εγκύψει με σοβαρότητα και τόλμη» στο σημαντικό αυτό έργο και να βρει άμεσα τις λύσεις που θα οδηγήσουν στην υλοποίησή του.