Την στήριξη της Λευκωσίας στην ευρωπαϊκή πορεία της Μολδαβίας μετέφερε η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένα Ραουνά η οποία συναντήθηκε τη Δευτέρα στο Κισινάου με την αναπληρώτρια Πρωθυπουργό της Μολδαβίας για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση Κριστίνα Γκερασίμοφ.

Σε δήλωση μετά τη συνάντηση ανέφερε ότι οι συζητήσεις με την κ. Γκερασίμοφ και νωρίτερα με την Πρόεδρο Σάντου επικεντρώθηκαν στη διαδικασία ένταξης της Μολδαβίας στην ΕΕ, κάνοντας λόγο για αξιέπαινη πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις και στον καθορισμό του οδικού χάρτη για απτά αποτελέσματα "που θα εργαστούμε να επιτύχουμε μαζί, χέρι-χέρι, κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας".

"Η διεύρυνση έχει μια ανανεωμένη δυναμική και πρέπει να την εκμεταλλευτούμε με απτό τρόπο. Σε αυτό το πλαίσιο, συζητήσαμε συγκεκριμένα βήματα και συγκεκριμένους τρόπους για την περαιτέρω προώθηση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Μολδαβίας", ανέφερε.

Η Υφυπουργός είπε ότι η διεύρυνση είναι αναπόσπαστο, απαραίτητο συστατικό μέρος του οράματος για μια ισχυρότερη, πιο ευημερούσα και ανθεκτική Ένωση, που προσφέρει ακόμη περισσότερα για τους πολίτες της, για την Ευρώπη και στον κόσμο ως σταθερός και αξιόπιστος εταίρος.

Πρόσθεσε ότι η Κύπρος ήταν και παραμένει ένθερμος υποστηρικτής της διεύρυνσης και δεσμεύεται κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της να ενεργήσει ως έντιμος μεσολαβητής και εποικοδομητικός εταίρος.

"Μαζί μπορούμε να επιτύχουμε πρόοδο στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Μολδαβίας. Να επιτύχουμε απτά αποτελέσματα. Επειδή πιστεύουμε ότι το μέλλον της Μολδαβίας βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση", ανέφερε η κ. Ραουνά.

Επαίνεσε το λαό και την Κυβέρνηση για την αποφασιστικότητα και το θάρρος τους να προχωρήσουν με τις μεταρρυθμίσεις και να ενισχύσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και πρόσθεσε ότι υποστήριξη της ΕΕ προς τη Μολδαβία είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλή οικονομική βοήθεια, είναι μια επένδυση στους ανθρώπους, στις κοινότητες και στις ευκαιρίες και στο κοινό μας μέλλον.

Ανέφερε ότι το Σχέδιο Ανάπτυξης για τη Μολδαβία με έως και 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια, στοχεύει στην τόνωση της οικονομίας της Μολδαβίας, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη στήριξη της ραχοκοκαλιάς των οικονομιών μας, που είναι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ