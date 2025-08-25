Η ενίσχυση των διμερών σχέσεων τέθηκε στο προσκήνιο της επίσκεψης εργασίας που πραγματοποίησε τη Δευτέρα ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, στην Ντόχα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών και της Γραμματείας Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026, στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Κόμπος είχε κοινή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, Σεΐχη Mohammed bin Abdulrahman Al Thani και με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, δρα Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων Κύπρου-Κατάρ, η επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κατάσταση στη Συρία, στις προσπάθειες επίτευξης κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, στην απελευθέρωση ομήρων και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ