Την αποχώρηση του από την ΕΔΕΚ και παραίτηση από τα ηγετικά συλλογικά όργανα ή και θεσμικά αξιώματα κόμματος ανακοίνωσε ο Διομήδης Διομήδους.

Διαβάστε επίσης: Αιχμές ΕΔΕΚ για ανακρίβειες από Αποστόλου-Έκτακτη σύγκληση Πολιτικού Γραφείου

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Συναγωνιστή Πρόεδρε,

Αρχικά επέτρεψε μου να επαναλάβω και γραπτώς τα συγχαρητήρια μου για την εκλογή σου στη θέση Προέδρου της ΕΔΕΚ και τις ειλικρινείς ευχές για επιτυχία.

Θα ήθελα να σου κοινοποιήσω την απόφαση μου να αποχωρήσω-παραιτηθώ από όλα τα θεσμικά αξιώματα και θέσεις που κατέχω στα συλλογικά όργανα του κόμματος. Συγκεριμμμένα αποχωρώ-παραιτούμαι από Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας. Επίσης αποχωρώ-παραιτούμαι απο την θέση Προέδρου της Επαρχιακής Επιτροπής Λάρνακας και κατά συνέπεια δεν θα είμαι στη συνέχεια Μέλος του Πολιτικού Γραφείου.

Η απόφαση μου για αποχώρηση-παραίτηση από τις προαναφερθείσες θέσεις-αξιώματα λήφθηκε μετά από σοβαρό προβληματισμό που με απασχολούσε από την επομένη της εκλογικής αναμέτρησης των Ευρωεκλογών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Ιουνίου του 2024.

Παρά τα εξαιρετικά αποτελέσματα της Επαρχίας Λάρνακας στις Ευρωεκλογές 2024 και τις εκλογές ΤΑ, δηλαδή στη επαρχία που ήμουν επικεφαλής Πρόεδρος ΕΕ, το γενικό παγκύπριο αποτέλεσμα για την ΕΔΕΚ ήταν οδυνηρό. Σε συζήτηση που είχα με το πρώην Πρόεδρο Μαρίνο Σιζόπουλο τον Ιούλιο 2024 του εισηγήθηκα να προχωρήσει σε πρωτοβουλίες για να οδηγηθεί το κόμμα σε μια πορεία αναδιοργάνωσης με καταστατικό και εκλογικό συνέδριο. Η απάντηση ήταν ότι θα προβληματιζόταν και ανάλογα θα αποφάσιζε τις επόμενες ενέργειες του.

Ακολούθησαν μετά τις εκλογές δύο συνεδριάσεις του ΠΓ με θέμα την εκλογική ήττα, μείωση των ποσοστών του κόμματος στις Ευρωεκλογές, και τα εμφανή σημάδια αποδυνάμωσης του κόμματος στη κυπριακή κοινωνία. Η συζήτηση έμεινε κάπου στη μέση χωρίς τελική απόφαση ή εισήγηση προς την ΚΕ, φαινόμενο δυστυχώς σύνηθες επί Προεδρίας τέως Προέδρου.

Στη συνέχεια έγινε συνεδρίαση ΚΕ του κόμματος τον Σεπτέμβριο 2024 με θέμα τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών και της ΤΑ του Ιουνίου 2024. Παρότι κατατέθηκε έγγραφο διεξοδικής ανάλυσης της εκλογικής αποτυχίας με συναφή πορίσματα και εισηγήσεις για το εκλογικό αποτέλεσμα και τα επόμενα απαραίτητα βήματα από Ομάδα Εργασίας που ορίσθηκε από το ΠΓ στην οποία συμμετείχα, το έγγραφο-εισήγηση περιθωριοποιήθηκε.

Σε σύντομη τοποθέτηση μου σε εκείνη τη συνεδρία ΚΕ εισηγήθηκα-πρότεινα να ασχοληθούμε επισταμένα με ζητήματα αναδιοργάνωσης-ανασυγκρότησης του κόμματος πριν μπούμε απροετοίμαστοι σε ρυθμούς προεκλογικού για τις Βουλευτικές εκλογές 2026 όπως ήταν η πρόταση του τέως Προέδρου. Μάλιστα αποφασίσθηκε εντελώς λανθασμένα και πρόωρα η αναβάθμιση των ΕΕ σε Επαρχιακά Εκλογικά Επιτελεία, παρά τα σοβαρά προβλήματα δυσλειτουργίας-αδράνειας που παρουσίαζαν μετεκλογικά σχεδόν όλες οι ΕΕ.

Στη συνέχεια ενώ ο τέως Πρόεδρος διαβεβαίωνε του πάντες στο κόμμα και δημόσια ότι θα ηγηθεί του κόμματος τουλάχιστο μέχρι τις επόμενες Βουλευτικές εκλογές Μάη 2026, μας αιφνιδίασε με ανακοίνωση-δήλωση του από το βήμα της ΚΕ ημερομηνίας 24 Απριλίου 2025 ότι

αποφάσισε να αποχωρήσει-παραιτηθεί άμεσα από την Προεδρία του κόμματος. Ακολούθησαν επίσης αιφνιδιαστικές παραιτήσεις των υπόλοιπων αξιωματούχων στην ίδια συνεδρίαση.

Τα τραγελαφικά που ακολούθησαν με πρόφαση Καταστατικές πρόνοιες για εκλογή νέου Προέδρου και τριών αξιωμάτούχων που δεν ίσχυαν σε καμιά περίπτωση αφού δεν υπήρξε στην ουσία παραίτηση του τέως Προέδρου, ήταν ένα ακόμα αρνητικό δείγμα της περιρέουσας κατάστασης στο κόμμα.

Η απόφαση μου να θέσω υποψηφιότητα γιια τη θέση Προέδρυ ήταν πράξη πολιτικής ευθύνης και δημοκρατικής αξιοπρέπειας για την ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσσαρίδη, και σε καμία περίπτωση δεν ήταν αντιπαραθετική ή αποδοκιμασίας στη δική σου υποψηφιότητα επί προσωπικού.

Το θλιβερό και αθέατο καλοστημένο σύστημα εκλογικής διαδικασίας αδιαφάνειας που εκτιλύχθηκε προ και κατά την Κυριακή 1 Ιουνίου 2025 πρόσθεσε ακόμα μία μαύρη κυλίδα στο κατάντημα που εχουν φέρει το άλλοτε περήφανο κόμμα μας ο τεως Πρόεδρος και ο περίγυρος του.

Η προσπάθεια μου να διαφαλισθεί το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας χάριν αξιοπιστίας και έξωθεν καλής μαρτυρίας πρωτίστως για το κόμμα μας έπεσε στο κενό. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπης συν. ‘Αθως Ερωτοκρίτου αρνήθηκε επίμονα να αποδεχθεί παρατηρητές υποψηφίων στα εκλογικά κέντρα. Αρνήθηκε επίσης επίμονα να υπογράφουν οι ψηφοφόροι της ΕΔΕΚ με τη παραλαβή του ψηφοδελτίου διότι «έτσι έκανε πάντα η ΕΔΕΚ» ήταν το επιχείρημα του στην υπόδειξη να ακολουθήσει κατ’ αναλογία τις νομοθετικές ρυθμίσεις και πρακτικές που εφαρμόζονται στις πολιτειακές εκλογές. Χάθηκε έτσι μια χρυσή ευκαιρία το κόμμα να επιδείξει νέα αξιόπιστη και απόλυτα διαφανή δημοκρατική προσέγγιση σε εσωκομματικές εκλογικές διαδικασίες.

Οι αναφορές μου αυτές δεν αποσκοπούν στη καταγραφή γεγονότων και ιστορίας, αλλά περιγράφουν μια τουλάχιστο περίεργη και ζημιογόνα κατάσταση που επικρατούσε και συνεχίζει κατά την άποψη μου να υπάρχει στο κόμμα, με τη λογική του σπρωξίματος σοβαρότατων προβλημάτων λειτουργίας και δράσης του κόμματος «κάτω από το χαλί». Λυπούμαι να διαπιστώσω ότι ‘πιάσαμε πάτο’ νοοτροπίας και συμπεριφοράς στη κρισιμότερη ίσως φάση της πορείας της ΕΔΕΚ με το ηθικό μελών και στελεχών στο ναδίρ και δημοσκοπήσεις που προδιαγράφουν σοβαρούς κινδύνους για το κόμμα.

Συναγωνιστή Νίκο,

Έχεις εκλεγεί με μία, κατά την άποψη μου, τουλάχιστο ασαφή πολιτική πρόθεση για ενότητα στο κόμμα χωρίς συγκεκριμένη στρατηγική και πλάνο δράσης για το πως θα επιτευχθεί αυτή η ενότητα και επανένταξη. Σίγουρα θα κριθείς εκ του αποτελέσματος και εύχομαι κάθε επιτυχία.

Προσωπικά και έχοντας βιώσει την πορεία του κόμματος εκ των έσω τα τελευταία 8 χρόνια, διατηρώ σταθερά την άποψη ότι το κόμμα χρειάζεται άμεσα αναδιοργάνωση με νέο ΕΓΚΥΡΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ το οποίο να ακυρώσει κάθε προηγούμενη διαγραφή στελεχών και που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για διεξαγωγή έκτακτου εκλογικού συνεδρίου για ανανέωση εντολής-εκλογής από τη διευρυμένη βάση του κόμματος - Κεντρικής Επιτροπής, Πολιτικού Γραφείου και Αξιωματούχων, ενδεχόμενα με εξαίρεση τον νεοκλεγέντα Πρόεδρο. Το ίδιο πρέπει να γίνει και με τις Επαρχιακές Επιτροπές (προ-συνεδρίου).

Έχω καταλήξει ότι δεν είναι ωφέλιμο να συμμετέχω σε συλλογικά όργανα που έχασαν προ πολλού την αξιοπιστία που περιβάλλει μια τέτοια εκλογική διαδικασία. Ιδιαίτερα ενισχυμένη είναι η άποψη μου αυτή διότι:

(α) Δεν υπήρξαν παραιτήσεις, όπως θα έπρεπε, και εκλογές και ανέωση εντολής μετά την οδυνηρή ήττα στις εκλογές του Ιουνίου 2024,

(β) Η μη αποδοτική-αποτελεσματική λειτουργία και δραστηριότητα των συλλογικών οργάνων είναι προβληματική για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κρίσιμης εκλογικής μάχης του Μάη 2026, και

(γ) Η αδυναμία παραγωγής και υλοποίησης πολιτικής δράσης είναι φαινόμενο και γεγονός που διαπιστώνεται ευρέως από την κοινωνία και τους ψηφοφόρους στους οποίους απευθύνεται η ΕΔΕΚ με προβλεπτές αρνητικές συνέπειες, κάτι που καταγράφεται σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις.

Αναλαμβάνω όλο το βάρος της δικής μου ευθύνης που τα τελευταία χρόνια επέδειξα σιωπηρή ανοχή σαν μέλος της ηγεσίας και συλλογικών οργάνων για σωρεία λαθών και απαράδεκτων χειρισμών από τη απελθούσα ηγεσία, ειδικότερα το τεώς Πρόεδρο Μαρίνο Σιζόπουλο. Η σημερινή δεινή κατάσταση στο κόμμα είναι προϊόν πράξεων και παραλείψεων όλων μας σε τελευταία ανάλυση.

Δεν προτίθεμαι να συνεχίσω αυτή τη τακτική, δηλαδή της σιωπηρής ανοχής, γι’ αυτό και αποχωρώ-παραιτούμαι από τα συλλογικά όργανα και αξιώματα για να διατηρήσω από εδώ και πέρα το αναφαίρετο δικαίωμα Μέλους να επιδοκιμάζω ή και να κρίνω ελέυθερα ενέργειες και παραλέιψεις της ηγεσίας - αξιωματούχων και συλλογικών οργάνων – του κόμματος (Καταστατικο: Άρθρο 16: Δικαιώματα του Μέλους¨, Παρ. 3), χωρίς δεσμεύσεις περιστασιακών «ομόφωνων ή πλειοψηφικών» αποφάσεων. Η φιλοσοφία που έχεις ήδη αναφέρει περί «συγκεντρωτικής δημοκρατίας» σε δημοσιες εμφανίσεις σου δεν ταιριάζει στις προσωπικές μου πολιτικές ιδεολογικές πεποιθήσεις, αλλά ούτε και σε σύγχρονο πολιτικό οργανισμό του 2025, πολύ δε περισσότερο στην ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσσαρίδη.

Ολοκληρώνοντας, τονίζω ότι η απόφαση μου είναι συνειδητή πολιτική πράξη, ούτε απογοήτευση λόγω εκλογικού αποτελέσματος για την Προεδρία του κόμματος ούτε πικρία για στάσεις και συμπεριφορές συναγωνιστών.

Η αποχώρηση-παραίτηση μου από τη ΚΕ και Πολιτική Γραμματεία συλλογικά όργανα έχει άμεση ισχύ. Για την αποχώρηση-παραίτηση από τη θέση Προέδρου ΕΕ Λάρνακας έχουν ενημερωθεί καθηκόντως τα Μέλη της, και όχι μόνο, σε σύσκεψη που έγινε στις 23.6.2025.

Το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής δεν θεωρείται εμπιστευτικό.

Με συναγωνιστικού χαιρετισμούς