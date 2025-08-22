Στον κατάλογο των μόνιμων με δοκιμασία διορισμών εκπαιδευτικών στη Μέση Γενική Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2025-2026, περιλαμβάνεται η Υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου.

Η Μάρια Παναγιώτου πήρε το πτύχιο της το 2004 από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και κατέχει τίτλο μεταπτυχιακού και διδακτορικού. Είκοσι ένα χρόνια μετά την ένταξή της στον κατάλογο διοριστέων, έλαβε τελικά διορισμό στη Λεμεσό και περιλαμβάνεται στον κατάλογο των μόνιμων με δοκιμασία διορισμών εκπαιδευτικών στη Μέση Γενική Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2025-2026.

Η Υπουργός πρόκειται να υποβάλει αίτηση προς την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για αναστολή του διορισμού της, ώστε να μην αναλάβει καθήκοντα τη δεδομένη στιγμή.