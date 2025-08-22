Την ευχή σύντομα να επιλυθεί το πρόβλημα της διαίρεσης της Κύπρου εξέφρασε ο Καγκελάριος της Αυστρίας κ. Κρίστιαν Στόκερ, ο οποίος μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη μετέβησαν στο Δημαρχείο Λευκωσίας και στη συνέχεια περιηγήθηκαν κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Καγκελάριος της Αυστρίας, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο για επίσημη επίσκεψη, μετέβησαν σήμερα στο Δημαρχείο Λευκωσίας όπου τους υποδέχθηκε ο Δήμαρχος της πόλης κ. Χαράλαμπος Προύντζος.

Στη συνέχεια οι δύο ηγέτες περιηγήθηκαν κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός.

Αργότερα σε δήλωση του στα ΜΜΕ, ο κ. Στόκερ είπε ότι όσα είδε του θύμισαν το τότε διαιρεμένο Βερολίνο και εξέφρασε την ευχή αυτός ο διαχωρισμός, η πράσινη γραμμή, να τερματιστεί στο μέλλον.