Θεσμική εξέλιξη που στηρίζεται στις τεκμηριωμένες προτάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας επί θητείας Οδυσσέα Μιχαηλίδη, είναι η κατάργηση των πολλαπλών συντάξεων, αναφέρεται σε ανακοίνωση του κινήματος Άλμα, στο οποίο είναι επικεφαλής ο κ. Μιχαηλίδης. Προστίθεται ότι ως Γενικός Ελεγκτής το 2023 ο κ. Μιχαηλίδης είχε καταθέσει στην Βουλή για το θέμα.

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι η πρόταση προέβλεπε κατοχύρωση της σύνταξης που προκύπτει από τη δεδουλευμένη υπηρεσία και ρύθμιση μόνο αυτής που προκύπτει από μελλοντική υπηρεσία. Σχεδόν δύο χρόνια καθυστέρηση, αλλά θετικό το αποτέλεσμα στη Βουλή, προστίθεται και το Άλμα συγχαίρει τους Βουλευτές, Δημήτρη Δημητρίου (ΔΗΣΥ), Ειρήνη Χαραλαμπίδου (ΑΚΕΛ), Σταύρο Παπαδούρη (Οικολόγοι) και Αλεξάνδρα Ατταλίδου (Volt), οι οποίοι υιοθέτησαν, στήριξαν και κατέθεσαν τις προτάσεις που προήλθαν από την Ελεγκτική Υπηρεσία. «Συγχαίρουμε, επίσης, και όσους υπερψήφισαν τις Προτάσεις Νόμου στις 10 Ιουλίου 2025: ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, Οικολόγοι, Volt και τον μεμονωμένο σοσιαλιστή Κωστή Ευσταθίου», προστίθεται.

Το Άλμα κάνει λόγο για «παρελκυστική στάση» της Νομικής Υπηρεσίας κι επικρίνει την αρνητική στάση της κυβέρνησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ