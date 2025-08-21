Tη σταθερή υποστήριξη της Κύπρου προς την Ουκρανία και τη δέσμευσή της στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα, εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος σε αποχαιρετιστήρια συνάντησή του με τον Πρέσβη της Ουκρανίας, Ρουσλάν Νιμτσίνσκι.

Σύμφωνα με ανάρτηση στο Χ του Υπουργείου Εξωτερικών, την Πέμπτη, ο κ. Κόμπος, αποχαιρέτησε τον κ. Νιμτσίνσκι και εξέφρασε «την εκτίμησή του» για την αφοσίωση στην υπηρεσία και τη συμβολή του Πρέσβη στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων Κύπρου-Ουκρανίας και του ευχήθηκε επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της σταδιοδρομίας.

Ο Υπουργός Εξωτερικών «επανέλαβε τη σταθερή υποστήριξη της Κύπρου προς την Ουκρανία και τη δέσμευσή της στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο», αναφέρεται ακόμη.