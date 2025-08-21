Για την εκ νέου παράνομη δίωξη από την Τουρκία και το κατοχικό καθεστώς, του δημοσιογράφου και εκδότη Σενέρ Λεβέντ, Κύπριου πολίτη, ο οποίος τιμήθηκε με το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη του Ευρωκοινοβουλίου (2018), απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον Ευρωβουλευτή Κώστα Μαυρίδη (ΔΗΚΟ – S&D), διαπιστώνοντας την υπονόμευση της ελευθερίας της έκφρασης και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης στην τουρκοκυπριακή κοινότητα και στοχοποίηση των δημοσιογράφων και των ΜΜΕ ευρύτερα από την Τουρκία.

Ο κ. Μαυρίδης είχε παρέμβει προς την ΕΕ καταγγέλλοντας το παράνομο ένταλμα για φυλάκιση του Σενέρ Λεβέντ στην Τουρκία, κατόπιν απόφασης τουρκικού δικαστηρίου, οργάνου του καθεστώτος Ερντογάν. Ο Κύπριος Ευρωβουλευτής ζητούσε από την Ευρ. Επιτροπή να παρέμβει άμεσα, ώστε να αποτρέψει την εκτέλεση πολιτικά υποκινούμενης ποινής φυλάκισης σε τρίτη χώρα κατά Ευρωπαίου πολίτη εντός της επικράτειας της ΕΕ και να προβεί σε αποτελεσματικά μέτρα κυρώσεων «δεδομένης της συνεχιζόμενης περιφρόνησης της Τουρκίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αρχές της ΕΕ, τόσο στο εσωτερικό της όσο και μέσω του υποτελούς και παράνομου καθεστώτος της στην κατεχόμενη Κύπρο».

Η Επιτροπή, στην απάντησή της, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι στην Τουρκία η στοχοποίηση των μέσων ενημέρωσης και των δημοσιογράφων έρχεται σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις της για σεβασμό όσων έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Συνεχίζοντας, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι θέτει επανειλημμένα στους Τούρκους ομολόγους της σε όλα τα επίπεδα ότι η Τουρκία πρέπει να αντιστρέψει επειγόντως την αρνητική τάση των τελευταίων ετών και να σημειώσει απτή πρόοδο όσον αφορά την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τέλος, η Επιτροπή ενημερώνει τον Κύπριο Ευρωβουλευτή ότι, μέσω του προγράμματος βοήθειας της ΕΕ για την τουρκοκυπριακή κοινότητα, «η ΕΕ χρηματοδοτεί την Πλατφόρμα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, μια ένωση επτά τουρκοκυπριακών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που παρακολουθούν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης».

Ο κ. Μαυρίδης σχολίασε ότι η Επιτροπή αφού σημείωσε τα γνωστά, δεδομένου ότι το καθεστώς στην Τουρκία είναι χρόνιος παραβάτης των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πράγμα που η Επιτροπή επανειλημμένα μεν θέτει σε Τούρκους εκπροσώπους, αλλά αποφεύγει επιμελώς να αναφερθεί σε λήψη μέτρων.