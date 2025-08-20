Διαφάνεια και αντικειμενικότητα, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η ανεξαρτησία, όσο και η υψηλή κατάρτιση, εμπειρογνωμοσύνη και αξία του φορέα τους, ζητεί το κίνημα Άλμα σχετικά με τον διορισμό Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού και Επιτρόπου Νομοθεσίας, οι θέσεις των οποίων θα κενωθούν τον Σεπτέμβρη.

Σε ανακοίνωσή του το Αλμα αναφέρει ότι «οι θέσεις αυτές δεν υπάγονται στην εκτελεστική εξουσία, αλλά αντιθέτως ο ρόλος τους, σε μεγάλο βαθμό, συνίσταται στο να ελέγχουν την εκτελεστική εξουσία, να ασκούν αμερόληπτη κριτική και να υποβάλλουν συστάσεις για βελτίωση κυβερνητικών πρακτικών, πολιτικών ή νομοθεσιών».

Προσθέτει ότι παρόλο, που η διαδικασία πλήρωσής τους εκκινεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εντούτοις αυτός δεν μπορεί να υπακούει στη λογική διορισμών «ημετέρων» ή κομματικού «πάρε-δώσε».