Στη Σύνοδο Αρχηγών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που είχε ως κεντρικό θέμα τις εξελίξεις που αφορούν την Ουκρανία όπως διαμορφώνονται μετά τις συναντήσεις σε Αλάσκα και Ουάσιγκτον, συμμετείχε η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, κα Αννίτα Δημητρίου, αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «Στη Σύνοδο τονίστηκε η ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΕΛΚ να παραμείνουν ενωμένοι και σταθεροί στις αρχές τους.

Οι Κύπριοι γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τι σημαίνει εισβολή και κατοχή.

Για περισσότερο από μισό αιώνα ζούμε με τις συνέπειες της παράνομης κατοχής του 37% της πατρίδας μας από την Τουρκία. Αυτή η τραγική εμπειρία μάς οδήγησε από την πρώτη στιγμή να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας, όχι μόνο από αλληλεγγύη, αλλά και για να υπερασπιστούμε τις θεμελιώδεις αρχές που συγκροτούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ως ΔΗΣΥ και ως ΕΛΚ επαναβεβαιώσαμε:

• Η κατάπαυση του πυρός πρέπει να αποτελέσει τη βάση για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη.

• Ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας είναι αδιαπραγμάτευτος και μόνο η ίδια η Ουκρανία μπορεί να αποφασίσει το μέλλον της.

• Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν μέχρι τον τερματισμό της επιθετικότητας.

• Η Ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας πρέπει να επιταχυνθεί, στέλνοντας σαφές μήνυμα για το μέλλον της στην Ευρώπη.

Η ενότητα της Ευρώπης είναι η μεγαλύτερη δύναμή μας. Στέλνει το μήνυμα ότι οι αξίες μας δεν είναι διαπραγματεύσιμες.

Είναι καθήκον μας να διασφαλίσουμε ότι η ειρήνη που θα προκύψει θα αντικατοπτρίζει τις αξίες της Ευρώπης: ελευθερία, δημοκρατία».