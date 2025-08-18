Την απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας να διαθέσει σε έξι οίκους στέγασης ή κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων τη μηναία του αποζημίωση που προβλέπεται για τη 18ετή υπηρεσία του στο δημόσιο, σχολιάζει ο Δημοκρατικός Συναγερμός.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έπρεπε από την πρώτη στιγμή να αποποιηθεί τη σύνταξη του δίνοντας το καλό παράδειγμα. Όχι να κάνει μια προσωρινή παραχώρηση, μετά από εφτάμισι χρόνια πέντε ως ΥΠΕΞ και δυόμισι ως ΠτΔ, υπό το βάρος του νέου θεσμικού πλαισίου και της κοινωνικής κριτικής», ανέφερε ο ΔΗΣΥ.

Σημείωσε ότι «σε ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα δεν χρειαζόταν κανένα νομικό πλαίσιο να τον πιέσει. Είναι λοιπόν μια θετική κίνηση που άργησε πολύ».

Τέλος τόνισε πως, «είναι λάθος να στέλνει στους πολίτες το μήνυμα ότι η φιλανθρωπία αποτελεί όχημα επικοινωνίας. Κατά τ' άλλα δεν θέλει δημοσιότητα».

Το γάντι σήκωσε ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου,, λέγοντας πως δεν βρήκαν ώρα για να τοποθετηθούν για τις αναφορές στην αντικατοχική Αμμοχώστου.

O Χαράλαμπος Χαραλάμπους, σε ανάρτησή ανέφερε πως «η ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού δεν βρήκε ούτε ένα λεπτό να εκδώσει ανακοίνωση για την ομιλία του κ. Καζαμία στην Αντικατοχική Αμμοχώστου, μια εκδήλωση με βαριά εθνική και πολιτική σημασία. Αντίθετα, βρήκε αμέσως χρόνο και διάθεση να τοποθετηθεί για την αποποίηση της σύνταξης του Προέδρου της Δημοκρατίας. Προφανώς, οι προτεραιότητες της ηγεσίας είναι άλλες».