Συνεχίζουμε τον αγώνα για απελευθέρωση και επανένωση του τόπου και του λαού, ανέφερε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου προσθέτοντας πως πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια, παραμένοντας συνεπείς στο συμφωνημένο πλαίσιο της λύσης γιατί, όπως εξήγησε, δεν μπορούμε να δικαιώνουμε τετελεσμένα της εισβολής και της κατοχής με το να αποδεχθούμε τη ντε φάκτο κατάσταση και τη διχοτόμηση.

Σε δηλώσεις του ύστερα από την κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων και Αγνοουμένων στη Δερύνεια, ο κ. Στεφάνου χαρακτήρισε «θλιβερή» τη σημερινή μέρα της επετείου του δεύτερου γύρου της τουρκικής εισβολής που ολοκλήρωσε την προδοσία και το έγκλημα σε βάρος της χώρας μας και του λαού μας. «Έχουν περάσει από τότε 51 ολόκληρα χρόνια και η Τουρκία συνεχίζει παράνομα να κατέχει ένα μεγάλος μέρος του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, να παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες του λαού μας, να παραβιάζει ψηφίσματα του ΟΗΕ για την Κύπρο και το κυπριακό αλλά την ίδια ώρα να παραβιάζει και το διεθνές δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ», είπε.

Πρόσθεσε πως «τα τελευταία χρόνια έχουμε καθιερώσει αυτή τη συμβολική εκδήλωση εδώ στο μνημείο πεσόντων και αγνοουμένων της Δερύνειας, πρώτο για να τιμούμε τους ανθρώπους που έτρεξαν να υπερασπιστούν την Κύπρο μας απέναντι στην τουρκική εισβολή αλλά την ίδια ώρα θέλουμε να εκφράζουμε την ισχυρή καταδίκη μας στη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή».

Συνεχίζοντας, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι «θέλουμε επίσης να εκφράζουμε την απόρριψη σε όποιες πολιτικές και προσπάθειες στοχεύουν στην παγίωση ή πολύ περισσότερο στην αποδοχή της διχοτόμησης την οποία απορρίπτουμε επειδή τη θεωρούμε πηγή για νέες περιπέτειες και καταστροφές σε βάρος του τόπου και του λαού μας».

Την ίδια ώρα, συνέχισε, «μέσα από αυτή τη συμβολική εκδήλωση, θέλουμε να διατρανώνουμε τη θέληση μας να συνεχίζουμε τον αγώνα και την προσπάθεια μας να λυθεί το Κυπριακό στη συμφωνημένη βάση και πλαίσιο της διζωνικής δικοινοτική ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως αυτή περιγράφεται στα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και όπως αυτή έχει συμφωνηθεί από τις δύο πλευρές και υπάρχει στις συγκλίσεις και στο διαπραγματευτικό κεκτημένο».

Ο κ. Στεφάνου επανέλαβε την «πολύ γνωστή θέση του ΑΚΕΛ ότι σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες του παρατεταμένου αδιεξόδου και της αναβαθμισμένης αδιαλλαξίας και αρνητικότητας της τουρκικής πλευράς, η οποία επίσημα πλέον προβάλλει το στόχο για λύση δύο κρατών, ο μόνος δρόμος για να πετύχουμε λύση είναι να παραμείνουμε συνεπείς στο συμφωνημένο πλαίσιο της λύσης και να επιδιώξουμε τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά το 2017 στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες, διαφυλάσσοντας το διαπραγματευτικό κεκτημένο».

Όπως είπε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ «αυτή την προσπάθεια θα τη συνεχίσουμε και πρέπει να τη συνεχίσουμε γιατί δεν μπορούμε να δικαιώνουμε τετελεσμένα της εισβολής και της κατοχής με το να αποδεχθούμε τη ντε φάκτο κατάσταση και τη διχοτόμηση. Ούτε και έχουμε κανένα ηθικό και πολιτικό δικαίωμα έναντι των νεκρών μας, έναντι των προσφύγων, των εγκλωβισμένων, των συγγενών των αγνοουμένων, των παθόντων, όλων εκείνων που έχουν πάθει από την εισβολή και την κατοχή αλλά και την ίδια ώρα δεν έχουμε κανένα δικαίωμα έναντι του λαού μας, των Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων να αποδεχθούμε τη διαίρεση και τη διχοτόμηση».

Συνεχίζουμε λοιπόν, κατέληξε ο κ. Στεφάνου, «τον αγώνα για απελευθέρωση και επανένωση του τόπου και του λαού».

Στη συνέχεια ο ΓΓ του ΑΚΕΛ συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο της κατεχόμενης Αμμοχώστου, τον Αντιδήμαρχο Δερύνειας, βουλευτές και εκπροσώπους της ΠΟΓΟ, της ΕΚΑ, της ΠΕΟ και της ΕΔΟΝ, μετέβησαν στο οδόφραγμα της Δερύνειας όπου επέδωσαν σε εκπρόσωπο της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ ψήφισμα.

Στο ψήφισμα αναφέρεται μεταξύ άλλων το ΑΚΕΛ «καταδικάζει τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή και διαίρεση της πατρίδας μας που επιβλήθηκε από την Τουρκία με τη δύναμη των όπλων, τον Ιούλιο και Αύγουστο του 1974. Τόσο η τουρκική εισβολή όσο και η συνεχιζόμενη κατοχή μεγάλου μέρους του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι παράνομη και δεν έχει κανένα ηθικό, πολιτικό ή νομικό έρεισμα».

Προστίθεται πως «ούτε το διεθνές δίκαιο ούτε η Συνθήκη Εγγύησης - που κακόβουλα επικαλείται η Τουρκία - δεν παρείχε στις εγγυήτριες δυνάμεις δικαίωμα στρατιωτικής επέμβασης στην Κύπρο αφού κάτι τέτοιο αντίκειται ευθέως στον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ».

Ακόμα «υπενθυμίζει τα Ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Αμμόχωστο, τα οποία προβλέπουν την επιστροφή των νόμιμων κατοίκων υπό την προσωρινή διοίκηση του ΟΗΕ ανεξάρτητα από τη συνολική διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος».

Το ΑΚΕΛ «καταγγέλλει την Τουρκία που, όχι μόνο δεν συμμορφώνεται με τα πιο πάνω Ψηφίσματα, αλλά τα παραβιάζει κιόλας αφού προχώρησε σε σταδιακό «άνοιγμα» της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου με στόχο τον εποικισμό της περιφραγμένης περιοχής ή/και στην επιστροφή των νόμιμων κατοίκων της περιοχής υπό συνθήκες στρατιωτικής κατοχής. Είναι επιτακτική η ανάγκη όπως αναστραφούν οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Αμμόχωστο και να συμμορφωθεί με τα Ψηφίσματα του ΟΗΕ», αναφέρεται στο ψήφισμα.

Επίσης το ΑΚΕΛ «ευθαρσώς δηλώνει ότι το στάτους κβο είναι απαράδεκτο και συνεχής πηγή κινδύνου για όλους τους Κυπρίους, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Η συνέχισή του ισοδυναμεί με αναπαραγωγή της έντασης, της στρατιωτικοποίησης και των κινδύνων στο νησί».

Ακόμα σημειώνει «η επιμονή της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής ηγεσίας για λύση δύο κρατών και αναγνώριση «κυριαρχικής ισότητας» στοχεύει στην οριστικοποίηση της διχοτόμησης και για αυτό κατηγορηματικά απορρίπτεται. Το ΑΚΕΛ καλεί τον ΟΗΕ να απορρίψει κάθε απόπειρα ανατροπής της βάσης λύσης του Κυπριακού όπως καθορίζεται από τα σχετικά Ψηφίσματα του Οργανισμού».

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Ψήφισμα «αποτελεί πεποίθησή του ΑΚΕΛ ότι μόνο η λύση του Κυπριακού στη συμφωνημένη βάση και πλαίσιο μπορεί να εγγυηθεί ένα μέλλον ειρήνης και ασφάλειας για όλους τους Κυπρίους. Η λύση του Κυπριακού μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση των ελλαδοτουρκικών σχέσεων και επιπρόσθετα, να απελευθερώσει θετικές δυναμικές για την περιφερειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο».

Επίσης «εμμένει στη συμφωνημένη βάση λύσης δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως αυτή περιγράφεται στα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, η οποία προνοεί για ένα κράτος, με μία και μόνη κυριαρχία, μία και μόνη διεθνή προσωπικότητα και μία και μόνη ιθαγένεια. Η λύση θα πρέπει να προνοεί την επανένωση του εδάφους και του λαού της χώρας, την άμεση κατάργηση της Συνθήκης Εγγύησης και των όποιων επεμβατικών δικαιωμάτων, την ταχεία αποχώρηση όλων των κατοχικών στρατευμάτων, καθώς και την αποκατάσταση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών όλων των Κυπρίων».

Τέλος στο Ψήφισμα το ΑΚΕΛ ζητά «από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να συνεχίσει τις πρωτοβουλίες του για να επιτευχθεί η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στη Διάσκεψη του Κραν Μοντανά το 2017, στη βάση του Πλαισίου Γκουτέρες, διαφυλάσσοντας ολόκληρο το διαπραγματευτικό κεκτημένο».

