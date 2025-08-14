Ανακοινώσεις εξέδωσαν τα κόμματα για τη δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο ξεκίνησε στις 14 Αυγούστου 1974.

Οι τουρκικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση, επεκτείνοντας τον έλεγχο τους σε περίπου 37% του κυπριακού εδάφους, συμπεριλαμβανομένων της Αμμοχώστου και της Μόρφου.

Διαβάστε ακόμη: Πενηνταένα χρόνια από τη δεύτερη φάση της βάρβαρης τουρκικής εισβολής

Οι ανακοινώσεις

ΔΗΣΥ

Η σημερινή μέρα ξυπνά οδυνηρές μνήμες στον κυπριακό λαό. Η δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής στις 14 Αυγούστου 1974 ολοκλήρωσε το επεκτατικό σχέδιο της Άγκυρας, εδραιώνοντας τη βίαιη κατοχή σχεδόν του 37% της πατρίδας μας.

Αυτή η μαύρη επέτειος αποτελεί υπενθύμιση πως η εθνική ενότητα, η συναίνεση και η συλλογική ευθύνη πρέπει να υπερτερούν κάθε διαφοράς. Η κοινή μας συνισταμένη παραμένει η διεκδίκηση μιας δίκαιης, βιώσιμης και συνολικής λύσης του Κυπριακού, χωρίς στρατεύματα κατοχής και ξένες εγγυήσεις.

Η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων είναι σήμερα πιο αναγκαία από ποτέ. Η επιστροφή στο τραπέζι του διαλόγου πρέπει να γίνει στη βάση του πλαισίου που έχει θέσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και εντός των παραμέτρων των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η θέση της Τουρκίας για 2 κράτη είναι απαράδεκτη και εκτός της διεθνούς νομιμότητας.

Ταυτόχρονα, ξεκαθαρίζουμε: Δεν έχουμε το δικαίωμα να ξεχνούμε. Δεν έχουμε το δικαίωμα να εφησυχάζουμε. Η Ιστορία μάς καλεί και η ευθύνη είναι βαριά.

Αποτίουμε σήμερα φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους ηρωικούς μαχητές και αμάχους, Ελληνοκύπριους και Ελλαδίτες, που θυσιάστηκαν υπερασπιζόμενοι την ελευθερία της πατρίδας μας. Τιμούμε τους νεκρούς και δεσμευόμαστε να σταθούμε αντάξιοι της θυσίας τους.

Το χρέος μας απέναντι σε εκείνους, αλλά και στις επόμενες γενιές, είναι η επίτευξη μιας λύσης που θα επιτρέψει στον κυπριακό ελληνισμό να ζήσει σε συνθήκες ασφάλειας, ειρήνης και ευημερίας σε μια ενωμένη και ελεύθερη Κύπρο.

ΑΚΕΛ

Ο λαός μας δεν πρόκειται να συμβιβαστεί με την προδοσία και το έγκλημα του 1974

Η δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής, που άρχισε στις 14 Αυγούστου 1974, ολοκλήρωσε το ιμπεριαλιστικό έγκλημα σε βάρος της Κύπρου.

Η Τουρκία πατώντας πάνω στην προδοσία του πραξικοπήματος και εξασφαλίζοντας την έγκριση ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, οδήγησε σε κατάρρευση τη Διάσκεψη στη Γενεύη κι εξαπέλυσε τη νέα στρατιωτική επίθεση. Οι εισβολείς έφτασαν μέχρι την Αμμόχωστο στα ανατολικά και μέχρι τη Μόρφου στα δυτικά, καταλαμβάνοντας σχεδόν το 37% του εδάφους της Κύπρου, διχοτομώντας ντε φάκτο το νησί και διαχωρίζοντας με τη βία των όπλων Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους. Βαρβαρότητες, εγκλήματα πολέμου, προσφυγιά, βιασμούς και καταστροφή άφησε πίσω του ο τούρκικος στρατός και οι Τουρκοκύπριοι σοβινιστές που ενώθηκαν μαζί του. Την ίδια ώρα, ο λαός μας θυμάται ότι η ιουλιανή προδοσία της χούντας και της ΕΟΚΑ Β’, συνεχίστηκε με την εγκατάλειψη από τους πραξικοπηματίες της πόλης της Αμμοχώστου η οποία παραδόθηκε αμαχητί στον τουρκικό στρατό, παρόλο που δεν συμπεριλαμβανόταν στα σχέδιά του. Η θρασυδειλία των πραξικοπηματιών επιβεβαιώθηκε και από το γεγονός ότι αντί εκείνες τις ώρες να προστρέξουν στη μάχη για απόκρουση της εισβολής, έμειναν στα μετόπισθεν και επιδόθηκαν σε σφαγές Τουρκοκυπρίων αιχμαλώτων και γυναικόπαιδων.

Το ΑΚΕΛ αποτείνει φόρο δόξας και τιμής στα παιδιά της Κύπρου που υπερασπίστηκαν την ελευθερία της πατρίδας μας κι έδωσαν τη ζωή τους στην άνιση και προδομένη μάχη απέναντι στις ορδές του Αττίλα. Ταυτόχρονα, το ΑΚΕΛ παραμένει δίπλα στους παθόντες του πολέμου, τους συγγενείς των αγνοουμένων, τους πρόσφυγες, τα θύματα των βιασμών, τους εγκλωβισμένους, όλο τον κόσμο που σήκωσε το βάρος της τραγωδίας του 1974.

Η επέτειος της 14ης Αυγούστου υπενθυμίζει παράλληλα, την 51χρονη ομηρία της πόλης της Αμμοχώστου από την κατοχική δύναμη αλλά και τις πιο πρόσφατες ενέργειες της στην περίκλειστη περιοχή της πόλη με στόχο την επέκταση του εποικισμού. Αυτά τα παράνομα τετελεσμένα που προσθέτει η Τουρκία στο έγκλημα διαρκείας της κατοχής καθώς και η αξίωση της για λύση δύο κρατών στόχο έχουν να νομιμοποιήσουν το έγκλημα του 1974 και να οριστικοποιήσουν τη διχοτόμηση της πατρίδας μας. Το ΑΚΕΛ διαμηνύει ότι ούτε οι διχοτομικές συνταγές, ούτε το στάτους κβο δεν θα γίνουν ποτέ αποδεκτά, γιατί ο λαός μας δεν πρόκειται να συμβιβαστεί με το έγκλημα και δεν πρόκειται να υποθηκεύσει το μέλλον των επερχόμενων γενιών. Απέναντι στην κατοχή και τη διχοτόμηση, προτάσσουμε την πάλη Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων για λευτεριά και επανένωση, για λύση του Κυπριακού στη συμφωνημένη βάση και πλαίσιο.

Το ΑΚΕΛ πραγματοποιεί συμβολική εκδήλωση καταδίκης της επετείου, την Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2025 και ώρα 9:30π.μ στη Δερύνεια. Θα ακολουθήσει επίδοση υπομνήματος σε εκπροσώπους της UNFICYP στο οδόφραγμα Δερύνειας.

ΔΗΚΟ

Η 14η Αυγούστου 1974 χαράχθηκε στην ιστορία ως ημέρα κορύφωσης της εθνικής μας τραγωδίας, αλλά ταυτόχρονα ως η ημέρα που σφυρηλάτησε τον αγώνα και τον πόθο του κυπριακού ελληνισμού για απελευθέρωση από την τουρκική κατοχή.

Εκείνη την ημέρα, η Τουρκία, καταπατώντας την εκεχειρία, περιφρονώντας τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ και ποδοπατώντας κάθε έννοια δικαίου, εξαπέλυσε τη δεύτερη φάση της εισβολής. Ο «Αττίλας 2» άπλωσε το σκοτάδι πάνω από την Αμμόχωστο, την Καρπασία, τη Μόρφου και τη Μεσαορία· εκτόπισε βίαια τον λαό μας, ρήμαξε γη και περιουσίες, καταδίκασε χιλιάδες στην προσφυγιά.

Η κατοχή, το ψευδοκράτος και οι προκλήσεις της Άγκυρας συνεχίζουν αδιάλειπτα πενήντα ένα χρόνια μετά. Απέναντι σε αυτή τη διαχρονική αλαζονεία και αναξιοπιστία της Τουρκίας, η απάντησή μας είναι και παραμένει αμετάκλητη:

Δεν θα αποδεχθούμε ποτέ λύση που διχοτομεί.

Δεν θα αποδεχθούμε ποτέ λύση που νομιμοποιεί την κατοχή.

Δεν θα αποδεχθούμε ποτέ λύση που καταλύει την Κυπριακή Δημοκρατία και μετατρέπει την πατρίδα μας σε τουρκικό προτεκτοράτο.

Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν διαγράφεται, δεν υποβαθμίζεται, δεν υποκαθίσταται. Παραμένει και θα παραμείνει το νόμιμο και διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος μας· η ασπίδα και το θεμέλιο του αγώνα μας.

Ο στόχος μας είναι καθαρός: Απελευθέρωση. Επανένωση. Επιστροφή. Διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των νόμιμων κατοίκων, αποχώρηση όλων των κατοχικών στρατευμάτων και τερματισμός των αναχρονιστικών ξένων εγγυήσεων.

Καλούμε σε ενότητα και ομοψυχία. Στηρίζουμε με εθνική αποφασιστικότητα τις προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, για μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση, στη βάση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου και των ψηφισμάτων του ΣΑ του ΟΗΕ.

Σήμερα, στην 51η μαύρη επέτειο του «Αττίλα 2», ανανεώνουμε τον όρκο μας:

Όσο υπάρχει κατοχή, ο αγώνας μας θα συνεχίζεται.

Όσο υψώνεται η σημαία της κατοχής, η ψυχή μας θα την πολεμά.

Όσο η πατρίδα μας είναι μισή, κανείς δεν δικαιούται να αναπαύεται.

Η Κύπρος θα ξαναγίνει ελεύθερη. Και τότε, η Ιστορία θα γράψει πως δεν λυγίσαμε ποτέ.

ΕΛΑΜ

Στις 14 Αυγούστου 1974, ο Αττίλας επανέρχεται με ακόμη μεγαλύτερη σφοδρότητα, ολοκληρώνοντας το εγκληματικό του έργο με την κατάληψη της Αμμοχώστου και του 37% της γης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής παραμένει μία ανεπούλωτη πληγή στην ιστορική μνήμη του Κυπριακού Ελληνισμού και υπενθυμίζει την ανάγκη για αντίσταση μέχρι την τελική δικαίωση.

Ως Έλληνες της Κύπρου, δεν αποδεχόμαστε τη λογική του συμβιβασμού με την κατοχή. Δεν χαρίζουμε ούτε σπιθαμή γης στον κατακτητή. Η απελευθέρωση της Αμμόχωστου, της Κερύνειας, της Μόρφου, και κάθε σκλαβωμένου χιλιοστού από το κατεχόμενο χώμα της Κύπρου, παραμένουν για εμάς αδιαπραγμάτευτος στόχος.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, τιμώντας την Ιστορία και τους ήρωες αυτού του τόπου, παραμένει σταθερά προσηλωμένο στον αγώνα για την Απελευθέρωση και την Εθνική Δικαίωση. Η δίκαιη λύση του Κυπριακού δεν διανοούμαστε ότι θα μπορούσε να προκύψει μέσα από παραχωρήσεις και ανταλλάγματα που οδηγούν σε μετατροπή της μαρτυρικής Κύπρου σε τουρκικό προτεκτοράτο. Η μόνη αποδεκτή και βιώσιμη λύση είναι η αποχώρηση του συνόλου των κατοχικών στρατευμάτων και των εποίκων και η επιστροφή όλων των προσφύγων στις πατρογονικές τους εστίες.

ΕΔΕΚ

Τα γεγονότα της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής «φωνάζουν» απεγνωσμένα ότι «εμπιστοσύνη» δεν θα υπάρξει με την παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο

Εγκληματίες, δολοφόνοι, άνανδροι, απάνθρωποι, αναξιόπιστοι, οι Τούρκοι εισβολείς και οι αγέλες αρκετών φανατικών τουρκοκυπρίων, στις 14 Αυγούστου 1974, παραβίασαν τα προηγούμενα συμφωνηθέντα, παραβίασαν την εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί και ξεκίνησαν τη δεύτερη φάση του εγκλήματος κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Καρπασία, Αμμόχωστος, Μόρφου, Μεσαορία έπεσαν στα βρώμικα χέρια και πατήθηκαν από τις βάρβαρες μπότες των Τούρκων.

Οι δολοφονίες, οι εκτελέσεις, οι βιασμοί και τα βασανιστήρια συνεχίστηκαν με μεγαλύτερη μανία στη δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής από τον τουρκικό στρατό και από τους άτακτους.

Πενήντα ένα χρόνια μετά, τα γεγονότα της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής μας προειδοποιούν απεγνωσμένα ότι καμία δήθεν «εμπιστοσύνη» δεν μπορεί να οικοδομηθεί με την παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο.

Πενήντα ένα χρόνια κατοχής, εποικισμού, σφετερισμού, παρανομίας, παραβίασης του διεθνούς δικαίου, πενήντα ένα χρόνια αποτυχημένων διαπραγματεύσεων, μας δείχνουν το δρόμο της ανάγκης για αλλαγή πολιτικής και τακτικής.

Οι υποχωρήσεις και η πολιτική του κατευνασμού οδήγησαν στην απώλεια των δυνατοτήτων της Ελληνοκυπριακής πλευράς και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η επόμενη τριμερής συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον εκπρόσωπο της κατοχής στη Νέα Υόρκη, θα αποτελέσει ακόμα ένα βήμα πίσω στην επίτευξη του στόχου για εξεύρεση δημοκρατικής, ευρωπαϊκής, άρα και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, εάν η πλευρά μας πάει για να λάβει ακόμα μια φορά την ταμπέλα του «καλού παιδιού».

Καλούμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στη επικείμενη συνάντηση να καταθέσει μόνο μια απαίτηση: Τη συζήτηση της ουσίας του Κυπριακού, με προτεραιότητα τη διεθνή πτυχή.

Η συνέχιση των υπολοίπων, οδοφραγμάτων και λεγομένων «ΜΟΕ», το μόνο που θα επιφέρει είναι η Τουρκία να καταγράφει κεκτημένα και εμείς να καταγράφουμε υποχωρήσεις.

ΔΗΠΑ

14 Αυγούστου 1974, ώρα 5:30 τα ξημερώματα. Η Κύπρος ξυπνά για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες από τον διαπεραστικό και οξύ ήχο των σειρήνων. Οι τουρκικές δυνάμεις προχωρούν στη βίαιη κατάληψη της Αμμοχώστου και της Χερσονήσου της Καρπασίας, ολοκληρώνοντας την δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής, εν μέσω εκεχειρίας. Πρόκειται για ένα από τα πιο σκοτεινά και αιματηρά κεφάλαια της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας.

Πενήντα ένα χρόνια μετά, οι μνήμες παραμένουν χαραγμένες βαθιά στο συλλογικό υποσυνείδητο του κυπριακού λαού. Οι σειρήνες εξακολουθούν να ηχούν κάθε χρόνο, όχι μόνο για να θυμίζουν τον όλεθρο της εισβολής, αλλά και για να αφυπνίζουν συνειδήσεις. Να υπενθυμίζουν πως η κατοχή συνεχίζεται, πως το Βαρώσι παραμένει κλειστό, πως χιλιάδες πρόσφυγες δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια και τις περιουσίες τους.

Η Αμμόχωστος, η πόλη-σύμβολο του κυπριακού ονείρου και της ανάπτυξης, μετατράπηκε σε πόλη-φάντασμα, σε τραγικό σύμβολο της τουρκικής εισβολής, της παραβίασης του διεθνούς δικαίου και της σκληρής πραγματικότητας που βιώνει μέχρι σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία.

Η Δημοκρατική Παράταξη, με βαθιά συγκίνηση και ιστορική συνείδηση, τιμά τους ήρωες και μάρτυρες της δεύτερης εισβολής. Τιμά τους πεσόντες που αγωνίστηκαν για την ελευθερία, τους αγνοούμενους που δεν εντοπίστηκαν ποτέ, τους πρόσφυγες και εκτοπισμένους που εξακολουθούν να κουβαλούν την πληγή της προσφυγιάς και την αδικία της απώλειας.

Η συνεχιζόμενη παραβίαση των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ειδικά των Ψηφισμάτων 550 και 789, η παντελής απαξίωση των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η απαράδεκτη καταπάτηση του διεθνούς δικαίου και των Συμφωνιών Κορυφής για τη συνολική διευθέτηση του κυπριακού, αποτελούν δείγματα αποθράσυνσης της Τουρκίας που εκπηγάζει από την απάθεια του διεθνούς παράγοντα και την ατιμωρησία, αφού ουσιαστικά ουδέποτε η Τουρκία κλήθηκε να λογοδοτήσει για το έγκλημα κατά της Κύπρου.

Μισός αιώνας κατοχής δεν έχει οδηγήσει σε λήθη, αλλά σε ισχυρότερη αποφασιστικότητα.

Η Δημοκρατική Παράταξη επαναβεβαιώνει τη διαχρονική της θέση: ο αγώνας για λύση του Κυπριακού είναι υπεράνω κομματικών και προσωπικών σκοπιμοτήτων. Είναι καθήκον εθνικό, ιστορικό και ηθικό. Με ενότητα, συνέπεια και προσήλωση σε θέσεις αρχών, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για:

-Επανέναρξη ουσιαστικού διαλόγου, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

-Βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού, στη βάση των Ψηφισμάτων του ΟΗΕ, του Διεθνούς Δικαίου και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου.

-Απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου – και επιστροφή όλων των προσφύγων, χωρίς περιορισμούς ή εκπτώσεις.

Ο τόπος δεν αντέχει άλλες χαμένες ευκαιρίες. Η Αμμόχωστος δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Το Βαρώσι πρέπει να ανοίξει για τους νόμιμους κατοίκους του. Η μνήμη δεν σβήνει, ο πόνος δεν ξεχνιέται, ο στόχος παραμένει:

Δικαιοσύνη – Απελευθέρωση – Επανένωση.

Κίνημα Οικολόγων

Συμπληρώνονται 51 χρόνια από τις 14 Αυγούστου 1974, ημέρα όπου ξεκίνησε η δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής. Το έγκλημα ολοκληρώθηκε με την κατάληψη, από τον Αττίλα, της Αμμοχώστου, της Καρπασίας και της Μόρφου.

Η δεύτερη φάση της Τουρκικής εισβολής πραγματοποιήθηκε παρά το ότι είχε συμφωνηθεί κατάπαυση πυρός υπό την πίεση του ΟΗΕ ήδη από τις 22 Ιουλίου την οποία οι εισβολείς χρησιμοποίησαν για να προελάσουν. Στις διπλωματικές επαφές που αναλήφθηκαν μετά την πρώτη φάση της Τουρκικής εισβολή και έλαβαν χώρα στη Γενεύη, η Τουρκία δια μέσω του Υπουργού Εξωτερικών της Τουράν Γκιουνές παρουσίασε αίτημα για τουρκική διοίκηση στο 34% του εδάφους. Οι συνομιλίες κατέρρευσαν στις 13 Αυγούστου και την επομένη, η Τουρκία εξαπέλυσε τη δεύτερη φάση της εισβολής καταλαμβάνοντας σχεδόν το 37% του νησιού μας.

Από τότε ζούμε σε μία ημικατεχόμενη πατρίδα. Οι πρόσφυγες στερούνται του δικαιώματος της επιστροφής στις πατρογονικές τους εστίες, ενώ αδιευκρίνιστη παραμένει η τύχη αρκετών ακόμα αγνοούμενων.

Επιμένουμε να διεκδικούμε την εκδίωξη του Αττίλα και να παλεύουμε ενάντια στην κατοχή με στόχο την απελευθέρωση της πατρίδας μας.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, διεκδικούμε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση που να:

προϋποθέτει την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και των εποίκων

προνοεί την πλήρη εφαρμογή των ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων για όλους τους Κύπριους.

καταργεί ξένες εγγυήσεις, βάσεις και επεμβατικά δικαιώματα.

στηρίζεται στην ενιαία προστασία και διαχείριση του κοινωνικού, πολιτισμικού και φυσικού περιβάλλοντος του νησιού χωρίς γεωγραφικούς διαχωρισμούς με βάση εθνοτικά ή θρησκευτικά κριτήρια.

ΔΗΜΑΛ

Όσα χρόνια και να περάσουν δεν θα συνθηκολογήσουμε με την κατοχή, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Δημοκρατική Αλλαγή, με αφορμή την επέτειο της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής στις 14 Αυγούστου 1974.

Σύμφωνα με το κόμμα, σαν σήμερα «ο Αττίλας εξαπολύει την Δεύτερη Φάση της Εισβολής με τις ευλογίες των ΗΠΑ. Χιλιάδες νεκροί, αγνοούμενοι, εκτοπισμένοι, πρόσφυγες, εγκλωβισμένοι. Αμμόχωστος, Μόρφου, το 38% σχεδόν της Κύπρου υπό κατοχή. Δεν ξεχνούμε». «Στην Γενεύη ζήτησαν Ομοσπονδία με 34%. Καταντήσαμε να τους προσφέρουμε με εξαίρεση το 34%, περισσότερα από όσο ζήτησαν με την ΔΔΟ με πολιτική ισότητα. Καταντήσαμε να τα απορρίπτουν και να ζητούν δύο Κράτη», συμπληρώνεται.

«Τιμούμε τους νεκρούς μας, τιμούμε τους ήρωες, τους εκτοπισμένους, τους πρόσφυγες, τους αγνοούμενους. Ένα είναι το μήνυμα. Όσα χρόνια και να περάσουν δεν θα συνθηκολογήσουμε με την κατοχή. Οι Τούρκοι εισβολείς να φύγουν μέχρι και τον τελευταίο στρατιώτη από την Κύπρο. Μία Κύπρο η οποία θα στηρίζεται πλέον στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο, στο Ευρωπαϊκό Κράτος Δικαίου και πάνω από όλα ελεύθερη, με πλήρη σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όλων των νόμιμων κατοίκων της. Έφτασε πλέον η ώρα στην Ευρωπαϊκή Κύπρο για μία νέα διεκδικητική πολιτική. Για επανατοποθέτηση του Κυπριακού σαν θέμα εισβολής και κατοχής», καταλήγει η ανακοίνωση.



