Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας εργάζεται για ένα σχολείο βιωματικό και δημιουργικό, στο οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετέχουν ενεργά, ώστε να γίνουν πολίτες με ήθος και αξιοπρέπεια, αναφέρει σε ανάρτηση της στο προσωπικό της λογαριασμό στην πλατφόρμα «Χ», η πολιτική προϊστάμενη του Υπουργείου, Αθηνά Μιχαηλίδου.

Όπως αναφέρει η κ. Μιχαηλίδου, κατά τη νέα σχολική χρονιά 2025-2026 συνεχίζεται η υλοποίηση του Προγράμματος Διακυβέρνησης Προέδρου Χριστοδουλίδη με όραμα, ανθρωποκεντρική προσέγγιση και συνολική υποστήριξη για κάθε παιδί σε όλες τις βαθμίδες.

Ειδικότερα, σημειώνει, για τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά και τα ειδικά σχολεία, «οι βασικές εκπαιδευτικές μας πολιτικές ανακοινώθηκαν φέτος και αποτελούν για μας προτεραιότητες».

Γράφει, επίσης, ότι κάποιες από τις ενδεικτικές τους δράσεις, που υλοποιούνται φέτος, είναι: επέκταση της δωρεάν προδημοτικής εκπαίδευσης έως την ηλικία των 4 ετών και 5 μηνών για περαιτέρω διεύρυνση της αφετηρίας της μάθησης, εμπλουτισμός των αναλυτικών προγραμμάτων σε όλες τις τάξεις μέσω ψηφιακών καινοτομιών, δεξιοτήτων κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας, αύξηση των προαιρετικών ολοήμερων σχολείων κατά 60, με αναβάθμιση του περιεχομένου και της διασύνδεσής τους με το πρωινό πρόγραμμα, ενίσχυση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας για παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία, τόσο στις σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε.+ όσο και στις υπόλοιπες, διεύρυνση του προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας στα σχολεία ΔΡΑ.Σ.Ε.+ , με αύξηση των δημοτικών από 91 σε 98, και των νηπιαγωγείων από 55 σε 56.

Άλλες δράσεις, προσθέτει, είναι η διεύρυνση της συμμετοχής στο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας λειτουργικού αλφαβητισμού (ελληνική γλώσσα και Μαθηματικά), με αύξηση των σχολικών μονάδων από 62 σε 80, η πιλοτική εφαρμογή δεύτερης νηπιαγωγού σε τάξεις νηπιαγωγείου για ενισχυτική διδασκαλία με έμφαση στην πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση, ο αναθεωρημένος και εμπλουτισμένος οδηγός «Ομαλής Μετάβασης» από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό, ώστε να στηρίζεται καλύτερα η μετάβαση των παιδιών, η επέκταση της εφαρμογής Συμβουλευτικής Αγωγής σε περισσότερα σχολεία και η διδασκαλία χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού πιλοτικά στην Αγωγή Υγείας.

«Ο στρατηγικός μας σχεδιασμός μας είναι ξεκάθαρος. Να οικοδομήσουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα συμπεριληπτικό, καινοτόμο και ανθρωποκεντρικό, όπου εκπαιδευτικοί, με αφοσίωση και επαγγελματισμό, εμπνέουν τους μαθητές και τις μαθήτριες σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, δημιουργίας και μάθησης», σημειώνει η κ. Μιχαηλίδου.

Αυτό, αναφέρει, «είναι το νέο ξεκίνημα».

«Συλλογικά, πολιτεία, εκπαιδευτικοί, παιδιά και γονείς, με συνεργασία, αγάπη και όραμα, θα συνεχίσουμε να κτίζουμε ένα σχολείο που εκπαιδεύει και διαμορφώνει συνειδητούς πολίτες με αξίες, υπευθυνότητα και σεβασμό», καταλήγει.