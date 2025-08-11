Σε «κατηγορηματική διάψευση» σημερινού δημοσιεύματος της εφημερίδας «Χαραυγή» υπό τον τίτλο «Πρωταθλήτρια στη διαφθορά, ουραγός στη Δικαιοσύνη», το οποίο επικαλείται την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου, προβαίνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο διαπιστώνει «με λύπη ότι ο συντάκτης του κειμένου προβάλλει αποσπασματικά ορισμένα στοιχεία, για να καταλήξει σε αυθαίρετα συμπεράσματα».

«Εξόχως προβληματικό είναι το γεγονός ότι ο συντάκτης και η εφημερίδα περίπου παρουσιάζουν ως νέα μια έκθεση η οποία κυκλοφόρησε πριν από ένα περίπου μήνα, και για την οποία το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως είχε εκδώσει σχετική ανακοίνωση, εκφράζοντας ικανοποίηση για τα ευρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Είναι δικαίωμα του Τύπου να προβαίνει σε ερμηνείες και διαπιστώσεις, πλην όμως, έχει την υποχρέωση να προβάλλει με αντικειμενικότητα τα γεγονότα ως έχουν, χωρίς σκοπιμότητα και προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης, με παραπλανητικά στοιχεία», σημειώνεται.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Υπουργείο, η εν λόγω έκθεση κυκλοφόρησε στις 8 του περασμένου Ιουλίου και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως εξέφρασε ικανοποίηση για τις θετικές διαπιστώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναγνωρίζουν πρόοδο σε κρίσιμους τομείς του συστήματος απονομής δικαιοσύνης και καταπολέμησης της διαφθοράς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ανέφερε ότι η φετινή έκθεση για το Κράτος Δικαίου στέλνει αρκετά θετικά μηνύματα και είναι η ευνοϊκότερη των τελευταίων ετών.

Ειδικότερα, στην έκθεση σημειώνονται ως θετικές εξελίξεις, μεταξύ άλλων, η προώθηση νομοσχεδίων για τον διαχωρισμό των συμβουλευτικών και διωκτικών καθηκόντων του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, με τη σύσταση νέας Υπηρεσίας, ο θεσπισθείς δικαστικός έλεγχος των αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, που ενισχύει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, η προώθηση της δημιουργίας διακριτού κλάδου διοικητικής δικαιοσύνης και ο εξορθολογισμός της δομής του δικαστικού συστήματος, η προώθηση των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών, η συνέχιση των προσπαθειών για την ενδυνάμωση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς με επαρκείς πόρους και στελέχωση, και η ψήφιση των νόμων για την αποκάλυψη των περιουσιακών στοιχείων των αιρετών και μη αξιωματούχων.

Προστίθεται ότι την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει τη βελτίωση που παρατηρείται, αλλά θεωρεί και ως εκκρεμούσες προκλήσεις στο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης το χαμηλό επίπεδο ψηφιοποίησης, τη μη ύπαρξη ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης των υποθέσεων στα δικαστήρια, την ανάγκη βελτίωσης των υποδομών των δικαστηρίων και την περαιτέρω μείωση του χρόνου εκδίκασης των αστικών και εμπορικών υποθέσεων στα δικαστήρια. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην ανάγκη καθιέρωσης αποτελεσματικού ελέγχου των αποφάσεων περί μη άσκησης δίωξης ή διακοπής της διαδικασίας. Η καθιέρωση ενός τέτοιου αποτελεσματικού ελέγχου, ως είναι γνωστό, βρίσκεται σε πορεία υλοποίησης.

Περαιτέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά τη συνέχιση της ενίσχυσης της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς τόσο σε ανθρώπινους όσο και σε τεχνικούς πόρους, για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εκτέλεσης των καθηκόντων της.

Επίσης, σε σχέση με τη διαφθορά επιβεβαιώνεται η σημαντική βελτίωση που έχει επιτευχθεί, ενώ σε σχέση με την εν εξελίξει μεταρρύθμιση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά διασφαλίσεις στη διαδικασία διορισμού προς ενίσχυση της ανεξαρτησίας του Γενικού Ελεγκτή και του Βοηθού Γενικού Ελεγκτή.

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως θεωρεί ότι η Έκθεση 2025 στέλνει αρκετά θετικά μηνύματα για την πορεία των θεσμικών μεταρρυθμίσεων, αλλά και γενικότερα για τα μέτρα που λαμβάνονται στον τομέα απονομής της δικαιοσύνης και καταπολέμησης της διαφθοράς», αναφέρεται.

«Αναγνωρίζει πως υπάρχουν σημαντικά βήματα που απομένουν και δηλώνει τη δέσμευσή του για τη συνέχιση και ολοκλήρωση όλων των εκκρεμουσών δράσεων, σύμφωνα με τις συστάσεις και τα ευρωπαϊκά πρότυπα», καταλήγει το Υπουργείο.

Πηγή: ΚΥΠΕ