Στην Αίγυπτο μετέβη ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως αναφέρεται, λεπτομέρειες της συνάντησης δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, ωστόσο εκτιμάται ότι συζητήθηκε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις έως πιθανά κοινά βήματα κατά του Ισραήλ.

Ο Χακάν Φιντάν επισκέφθηκε τελευταία φορά το Κάιρο στις 23 Μαρτίου 2025, για να συμμετάσχει στη συνάντηση της Ομάδας Επαφής του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC) - Αραβικού Συνδέσμου (AL) για τη Γάζα. Ο Αιγύπτιος Υπουργός Εξωτερικών, Badr Abdelatty, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Τουρκία στις 4 Φεβρουαρίου 2025. Οι δύο Yπουργοί συναντήθηκαν, εξάλλου, στην Κωνσταντινούπολη στις 20-21 Ιουνίου 2025, στο πλαίσιο της 51ης συνόδου του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών του OIC.

