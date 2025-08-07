Η πρόσκληση της αμερικανικής ομάδας ATF στην Κύπρο για διερεύνηση εμπρησμών μπορεί να προσφέρει κάποια τεχνική βοήθεια, αλλά δεν αντιμετωπίζει την ουσία του προβλήματος ότι οι καταστροφικές επιπτώσεις δεν προκύπτουν μόνο από το πώς ξεκινούν οι πυρκαγιές, αλλά κυρίως από το πώς το κράτος αποτυγχάνει στην πρόληψη, τον συντονισμό και τη διαχείρισή τους, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Volt.

Σύμφωνα με το Volt, η Κυβέρνηση, αντί να εστιάσει στην ενίσχυση της πρόληψης, του συντονισμού και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων, επιλέγει να μεταθέσει την ευθύνη αλλού, αποπροσανατολίζοντας τον δημόσιο διάλογο. Η Κύπρος, προσθέτει, οφείλει να χρησιμοποιήσει την πληθώρα μηχανισμών εντός της Ε.Ε. για βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Το Volt λέει ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκό μοντέλο πυρασφάλειας με διαφάνεια, ανεξάρτητη εποπτεία και συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης, και με χρηματοδότηση που κατευθύνεται στην πρόληψη και όχι μόνο στην αποκατάσταση, αναφέρει, προσθέτοντας ότι η προστασία της ζωής, του φυσικού πλούτου και των κοινοτήτων μας είναι πάνω από κάθε κομματική υποκρισία και πολιτική αδράνεια.

Πηγή: ΚΥΠΕ