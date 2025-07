Ο Αρχιραβίνος Πίνχας Γκόλντσμιντ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, καταδίκασε έντονα τις πρόσφατες δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι Ισραηλινοί «αγοράζουν» εκτάσεις στην Κύπρο, χτίζουν «σιωνιστικά σχολεία και συναγωγές» και μετατρέπουν περιοχές σε «γκέτο».



Ο Γκόλντσμιντ, που είναι και ο Πρόεδρος Ραββίνων Ευρώπης, χαρακτήρισε τις δηλώσεις αυτές «καθαρό αντισημιτισμό», προκαλώντας ευρεία συζήτηση.Σύμφωνα με τον Αρχιραβίνο, η κριτική σε ξένες επενδύσεις μπορεί να είναι θεμιτή, ωστόσο η χρήση αντισημιτικών στερεοτύπων είναι απαράδεκτη. |



Υπογράμμισε ότι η εβραϊκή κοινότητα της Κύπρου έχει ιστορική παρουσία και διατηρεί ισχυρούς δεσμούς και καλές σχέσεις με την τοπική κοινωνία. «Η χρήση θεωριών συνωμοσίας για να υποδαυλίσει φόβο ή μίσος είναι επαίσχυντη και απειλεί να δηλητηριάσει τον δημόσιο διάλογο», τόνισε.



Η ανάρτηση, που επικαλείται δημοσίευμα του Jerusalem Post, έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με πολλούς να καλούν για υπευθυνότητα στον πολιτικό λόγο και αποτροπή της διάδοσης μισαλλόδοξων ιδεών.





Last week, a Cypriot opposition leader sparked outrage after claiming Israelis are “buying up” land, building “Zionist schools & synagogues,” and turning areas into “ghettos.”



