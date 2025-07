Ανακοίνωση εξέδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σχετικά με την τηλεδιάσκεψη που είχε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης με ε τον Αντιπρόεδρο της ExxonMobil κ. John Ardill.

Όπως αναφέρει, κατά τη διάρκεια σημερινής τηλεδιάσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Αντιπρόεδρο της ExxonMobil κ. John Ardill, παρουσία του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Γιώργου Παπαναστασίου και του Γενικού Διευθυντή της ExxonMobil Κύπρου κ. Βαρνάβα Θεοδοσίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημερώθηκε για τη νέα ανακάλυψη φυσικού αερίου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη γεώτρηση «Pegasus-1», εντός του Τεμαχίου 10.

Η ανακάλυψη έγινε από την κοινοπραξία των εταιρειών ExxonMobil Exploration and Production Cyprus (Offshore) Limited (Διαχειριστής) και QatarEnergy International E&P LLC.

Η γεώτρηση «Pegasus-1», που ανορύχθηκε με ασφάλεια από το πλωτό γεωτρύπανο «Valaris DS-9» σε απόσταση 190 χιλιομέτρων περίπου νοτιοδυτικά των ακτών της Κύπρου και βάθος νερού 1.921 μέτρων, κατέδειξε την ύπαρξη στήλης καθαρού φυσικού αερίου 350 μέτρων.Προκειμένου να αξιολογηθούν τα δεδομένα που προέκυψαν, θα πραγματοποιηθεί τους επόμενους μήνες περαιτέρω ανάλυσή τους.

Η ανακάλυψη αερίου στη γεώτρηση «Pegasus-1» είναι η δεύτερη που πραγματοποιείται στο Τεμάχιο 10 από την κοινοπραξία των ExxonMobil και QatarEnergy, μετά από την ανακάλυψη στη γεώτρηση «Glaucus-1», που ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο του 2019. Η γεώτρηση αξιολόγησης «Glaucus-2», η οποία ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2022, επιβεβαίωσε την παρουσία ταμιευτήρα φυσικού αερίου με χαρακτηριστικά υψηλής ποιότητας.

ΠτΔ: Η νέα ανακάλυψη ΦΑ στο Οικόπεδο 10 επιβεβαιώνει ενεργειακό δυναμικό Κύπρου

Η νέα ανακάλυψη φυσικού αερίου στην κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) στο Pegasus-1 στο Οικόπεδο 10 επιβεβαιώνει το ενεργειακό δυναμικό της Κύπρου, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης μετά από τηλεδιάσκεψη που είχε το απόγευμα της Δευτέρας με στελέχη της ExxonMobil.

Στην ανάρτησή του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρει ότι η νέα ανακάλυψη φυσικού αερίου στην Κυπριακή ΑΟΖ στο Pegasus-1 στο Οικόπεδο 10 «επιβεβαιώνει το ενεργειακό δυναμικό της Κύπρου».

«Θα συνεχίσουμε να προωθούμε τα ενεργειακά μας σχέδια, με συνέπεια και με στόχο την αξιοποίηση των φυσικών μας πόρων προς όφελος του λαού μας, της περιοχής μας και της ΕΕ», σημειώνει τέλος, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

The new discovery of natural gas in the 🇨🇾 EEZ at Pegasus-1 in Block 10 reaffirms the energy potential of Cyprus. We will continue advancing our energy plans, with consistency and with the aim of exploiting our natural resources for the benefit of our people, our region + the 🇪🇺 pic.twitter.com/IpM8TS3X9F